https://ria.ru/20201006/moryaki-1578413102.html
Захваченных в мае в Экваториальной Гвинее российский моряков освободили
Захваченные пиратами в мае в экватогвинейских водах трое российских моряков освобождены, сообщило посольство РФ в Нигерии. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:02
2020-10-06T13:02
2020-10-06T13:17
россия
абуджа
экваториальная гвинея
нигерия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/113939/06/1139390677_0:55:1025:631_1400x0_80_0_0_fe7d30b501d48efecea23a8424dd8394.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Захваченные пиратами в мае в экватогвинейских водах трое российских моряков освобождены, сообщило посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Nigeria/" target="_blank" data-auto="true">Нигерии</a>."Пятого октября в результате совместных действий дипломатов посольства России в <a href="http://ria.ru/location_Abuja/" target="_blank" data-auto="true">Абудже</a>, нигерийских властей и судовладельческой компании освобождены трое российских моряков А. Перфильев, В.Нечай, В. Сечин, захваченные в мае с торговых судов "Рио Митонг" и "Джиблоо" в экватогвинейских водах", - говорится в заявлении посольства.Уточняется, что в настоящее время моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт, где им предстоит прохождение медосмотра перед возвращением в Россию. "Состояние их здоровья удовлетворительное", - добавили в дипведомстве."Достоверно способ освобождения обычно неизвестен. Обычно этим занимаются профессиональные переговорщики, может быть заплачен выкуп или проведена операция спецслужб", - пояснил РИА Новости первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук.Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта Малабо в Экваториальной Гвинее, в результате нападения были похищены трое россиян, еще двое граждан РФ были ранены. В сентябре пираты угрожали убить захваченных моряков, если не будет предоставлен выкуп. Тогда компания-судовладелец проводила переговоры с пиратами.
https://ria.ru/20200909/piratstvo-1576996927.html
россия
абуджа
экваториальная гвинея
нигерия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/113939/06/1139390677_55:0:968:685_1400x0_80_0_0_a255b8633b2ccd07c16695ee36c480ef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абуджа, экваториальная гвинея, нигерия, в мире
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Захваченные пиратами в мае в экватогвинейских водах трое российских моряков освобождены, сообщило посольство РФ в Нигерии
.
"Пятого октября в результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже
, нигерийских властей и судовладельческой компании освобождены трое российских моряков А. Перфильев, В.Нечай, В. Сечин, захваченные в мае с торговых судов "Рио Митонг" и "Джиблоо" в экватогвинейских водах", - говорится в заявлении посольства.
Уточняется, что в настоящее время моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт, где им предстоит прохождение медосмотра перед возвращением в Россию. "Состояние их здоровья удовлетворительное", - добавили в дипведомстве.
"Достоверно способ освобождения обычно неизвестен. Обычно этим занимаются профессиональные переговорщики, может быть заплачен выкуп или проведена операция спецслужб", - пояснил РИА Новости первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук.
Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта Малабо в Экваториальной Гвинее, в результате нападения были похищены трое россиян, еще двое граждан РФ были ранены. В сентябре пираты угрожали убить захваченных моряков, если не будет предоставлен выкуп. Тогда компания-судовладелец проводила переговоры с пиратами.