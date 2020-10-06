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https://ria.ru/20201006/moryaki-1578413102.html
Захваченных в мае в Экваториальной Гвинее российский моряков освободили
Захваченные пиратами в мае в экватогвинейских водах трое российских моряков освобождены, сообщило посольство РФ в Нигерии. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:02
2020-10-06T13:17
россия
абуджа
экваториальная гвинея
нигерия
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Захваченные пиратами в мае в экватогвинейских водах трое российских моряков освобождены, сообщило посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Nigeria/" target="_blank" data-auto="true">Нигерии</a>."Пятого октября в результате совместных действий дипломатов посольства России в <a href="http://ria.ru/location_Abuja/" target="_blank" data-auto="true">Абудже</a>, нигерийских властей и судовладельческой компании освобождены трое российских моряков А. Перфильев, В.Нечай, В. Сечин, захваченные в мае с торговых судов "Рио Митонг" и "Джиблоо" в экватогвинейских водах", - говорится в заявлении посольства.Уточняется, что в настоящее время моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт, где им предстоит прохождение медосмотра перед возвращением в Россию. "Состояние их здоровья удовлетворительное", - добавили в дипведомстве."Достоверно способ освобождения обычно неизвестен. Обычно этим занимаются профессиональные переговорщики, может быть заплачен выкуп или проведена операция спецслужб", - пояснил РИА Новости первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук.Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта Малабо в Экваториальной Гвинее, в результате нападения были похищены трое россиян, еще двое граждан РФ были ранены. В сентябре пираты угрожали убить захваченных моряков, если не будет предоставлен выкуп. Тогда компания-судовладелец проводила переговоры с пиратами.
https://ria.ru/20200909/piratstvo-1576996927.html
россия
абуджа
экваториальная гвинея
нигерия
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россия, абуджа, экваториальная гвинея, нигерия, в мире

Захваченных в мае в Экваториальной Гвинее российский моряков освободили

13:02 06.10.2020 (обновлено: 13:17 06.10.2020)
 
© Flickr / Embassy of Equatorial GuineaПорт в Малабо.
Порт в Малабо. - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Flickr / Embassy of Equatorial Guinea
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Захваченные пиратами в мае в экватогвинейских водах трое российских моряков освобождены, сообщило посольство РФ в Нигерии.
"Пятого октября в результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей и судовладельческой компании освобождены трое российских моряков А. Перфильев, В.Нечай, В. Сечин, захваченные в мае с торговых судов "Рио Митонг" и "Джиблоо" в экватогвинейских водах", - говорится в заявлении посольства.
Уточняется, что в настоящее время моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт, где им предстоит прохождение медосмотра перед возвращением в Россию. "Состояние их здоровья удовлетворительное", - добавили в дипведомстве.
"Достоверно способ освобождения обычно неизвестен. Обычно этим занимаются профессиональные переговорщики, может быть заплачен выкуп или проведена операция спецслужб", - пояснил РИА Новости первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук.
Вооруженные пираты на берегу моря - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 17:16
Случаи захвата и освобождения пиратами судов с россиянами на борту
Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта Малабо в Экваториальной Гвинее, в результате нападения были похищены трое россиян, еще двое граждан РФ были ранены. В сентябре пираты угрожали убить захваченных моряков, если не будет предоставлен выкуп. Тогда компания-судовладелец проводила переговоры с пиратами.
 
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РоссияАбуджаЭкваториальная ГвинеяНигерияВ мире
 
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