https://ria.ru/20201006/moryaki-1578413102.html

Захваченных в мае в Экваториальной Гвинее российский моряков освободили

Захваченные пиратами в мае в экватогвинейских водах трое российских моряков освобождены, сообщило посольство РФ в Нигерии. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:02

2020-10-06T13:02

2020-10-06T13:17

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абуджа

экваториальная гвинея

нигерия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Захваченные пиратами в мае в экватогвинейских водах трое российских моряков освобождены, сообщило посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Nigeria/" target="_blank" data-auto="true">Нигерии</a>."Пятого октября в результате совместных действий дипломатов посольства России в <a href="http://ria.ru/location_Abuja/" target="_blank" data-auto="true">Абудже</a>, нигерийских властей и судовладельческой компании освобождены трое российских моряков А. Перфильев, В.Нечай, В. Сечин, захваченные в мае с торговых судов "Рио Митонг" и "Джиблоо" в экватогвинейских водах", - говорится в заявлении посольства.Уточняется, что в настоящее время моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт, где им предстоит прохождение медосмотра перед возвращением в Россию. "Состояние их здоровья удовлетворительное", - добавили в дипведомстве."Достоверно способ освобождения обычно неизвестен. Обычно этим занимаются профессиональные переговорщики, может быть заплачен выкуп или проведена операция спецслужб", - пояснил РИА Новости первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук.Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта Малабо в Экваториальной Гвинее, в результате нападения были похищены трое россиян, еще двое граждан РФ были ранены. В сентябре пираты угрожали убить захваченных моряков, если не будет предоставлен выкуп. Тогда компания-судовладелец проводила переговоры с пиратами.

https://ria.ru/20200909/piratstvo-1576996927.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, абуджа, экваториальная гвинея, нигерия, в мире