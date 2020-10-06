https://ria.ru/20201006/moneta-1578478833.html

Британский монетный двор выпустил коллекционную монету в честь агента 007

Британский Королевский монетный двор объявил о выпуске третьей и последней в серии коллекционной монеты, посвященной самому знаменитому шпиону Джеймсу Бонду,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T19:41

2020-10-06T19:41

2020-10-06T19:41

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Британский Королевский монетный двор объявил о выпуске третьей и последней в серии коллекционной монеты, посвященной самому знаменитому шпиону Джеймсу Бонду, <a href="https://www.standard.co.uk/news/uk/james-bond-royal-mint-final-coin-hidden-message-a4563426.html" target="_blank">сообщает</a> издание Evening Standard.Коллекция состоит из трех памятных монет, на каждой из которых изображены наиболее значимые вещи из серии фильмов про супершпиона, в том числе автомобиль Бонда марки Aston Martin DB5 и автомобиль-субмарина "Мокрая Нелли". На последней монете серии изображен знаменитый смокинг шпиона с выгравированной надписью "встряхнуть, но не смешивать"."Мы очень рады представить последнюю монету из коллекции, посвященной Джеймсу Бонду, во Всемирный день Джеймса Бонда - в честь британского идола и, возможно, самого известного шпиона в мире", - заявила директор отдела памятных монет Королевского монетного двора Клэр Макленнан."Каждая монета из этой серии посвящена культовому моменту из серии фильмов о Джеймсе Бонде, а когда монеты сложены вместе, можно увидеть всю историю" - добавила Макленнан.Соединив монеты вместе, с помощью увеличительного стекла можно прочесть название 25-й бондианы - "Не время умирать" (No time to die).Стоимость монет варьируется от 13 фунтов (16,8 долларов) за мельхиоровую монету номиналом пять фунтов до 148 тысяч фунтов (более 191 тысячи доллара) за золотую монету номиналом 2000 фунтов.В начале октября стало известно, что премьера новой картины об агенте британской разведки Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" вновь отложена в связи с пандемией инфекции коронавируса, премьерный показ запланирован на апрель 2021 года. В апреле прошлого года стало известно, что в 25-й серии "бондианы" помимо Дэниела Крэйга снимется американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Режиссером картины стал Кэри Фукунага.

https://ria.ru/20200825/konneri-1576247604.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, леа сейду, рэйф файнс, джеймс бонд, дэниел крейг