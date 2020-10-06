https://ria.ru/20201006/monastyr-1578448570.html

Среднеуральскому монастырю прочат судьбу "секты Виссариона"

Следственный комитет России заподозрил в насилии над детьми обитателей Среднеуральского монастыря, который возглавляет скандальный монах Сергий Романов. В... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:43

2020-10-06T15:43

2020-10-06T16:11

религия и мировоззрение

сергей романов

анна кузнецова

аналитика - религия и мировоззрение

следственный комитет россии (ск рф)

роман силантьев

среднеуральск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Олег Налисник.</strong> Следственный комитет России заподозрил в насилии над детьми обитателей Среднеуральского монастыря, который возглавляет скандальный монах Сергий Романов. В сентябре его отлучили от Церкви, однако он отказывается покидать обитель, где огородился от внешнего мира вместе с сотнями сторонников. Теперь же лидеру секты и его свите грозит тюрьма. Об обстоятельствах дела — в материале РИА Новости. "За гранью дозволенного"С середины лета Среднеуральский женский монастырь практически полностью закрылся. Там находятся лишь сторонники Сергия Романова. Вместе с отлученным от Церкви монахом они молятся и совершают таинства, которые, впрочем, считаются недействительными. Посторонних, как рассказывают местные, за стены обители не пускают. Две недели назад отсюда выгнали представителей епархии, которые хотели провести инвентаризацию. Екатеринбургская митрополия считает, что монастырем заведует игуменья Варвара (Крыгина). Весной она рассорилась с Романовым — фактическим хозяином обители. Сторонники бывшего схимонаха, в свою очередь, говорят, что это частная территория и "все здесь появилось благодаря отцу Сергию".Речь идет не просто о монастыре, а о настоящем мини-городе. Помимо храма, жилых корпусов, тут есть мастерские, столовая, школа и хоспис. Сторонники Романова утверждают, что за монастырскими стенами живут свыше 500 человек. В том числе несколько десятков детей.Ими и заинтересовались правоохранительные органы. По данным Следственного комитета России, с 2004 по 2019 год неустановленные лица, "исходя из ложного понимания процесса воспитания", избивали семерых несовершеннолетних на территории монастыря. А четверо детей жили в обители без своих законных представителей.Имеется в виду монастырский приют, появившийся в начале нулевых и официально нигде не зарегистрированный. Последователи Романова отдавали туда своих детей: кого-то на несколько месяцев, кого-то на несколько лет. Там их воспитанием занимались монахини — они преподавали предметы школьной программы. И помощники самого Сергия — они детей били.Об этом заявляют некоторые бывшие воспитанники. Христина Самушкина попала в обитель, когда приют только-только открылся."Я даже не заметила, как они пересекли грань дозволенного. Плечистым мужикам отец Сергий Романов давал распоряжение — бить. <…> Как меня обработали, я запомнила. Били и внушали, что папа знает об этом — "можешь ему не жаловаться". Он приезжал, я ничего не говорила. Любила его и ненавидела. Внутри кричала — папа, как ты можешь?! А он ни о чем не подозревал", — рассказывает она журналистам.Это продолжалось, по ее словам, пять лет. И многие годы Христина боялась признаться в случившемся. Решилась лишь этим летом, когда вокруг Романова поднялся шум."Веские причины"Все лето данные о насилии в Среднеуральской обители собирала местная епархия. Свидетельства бывших воспитанников — преимущественно анонимные. Проблемой заинтересовалась уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Она обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой разобраться.Масла в огонь подлила августовская новость о смерти 15-летней девочки, которую привезли в монастырь родители. Сторонники Сергия утверждали, что она страдала от рака мозга на последней стадии. СМИ сообщали, что на ее теле нашли следы побоев. Однако региональное управление СК заявило тогда: "Телесное повреждение незначительно и не имеет криминального характера".Параллельно сотрудники правоохранительных органов проводили доследственную проверку на основе жалоб бывших воспитанников. И "нашли веские основания" для возбуждения уголовного дела, полагает уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков."Я знаю, что опрашивали и ребят, живущих в монастыре, и их родителей. Видимо, в рамках доследственной проверки не удалось что-то установить, поскольку там полномочия следователя ограничены. Я не исключаю, что решение о возбуждении уголовного дела приняли для проверки этих сведений, чтобы расставить все точки над i", — объяснил он РИА Новости.В монастыре отвергают обвинения. По словам Всеволода Могучева, представляющего Романова во внешнем мире, в течение десяти лет сотрудники правоохранительных органов несколько раз приходили в обитель, чтобы проверить информацию о насилии. И ничего не подтвердилось.Могучев ссылается на опубликованное в Сети заявление Елены Николенко, которая с 2004 по 2017 год была инспектором полиции по делам несовершеннолетних в Среднеуральске. Та уверяет, что никакого насилия над детьми в приюте не было, "тем более сексуального". И уточняет: своих детей она тоже отдала на воспитание в монастырь, "по совету одного батюшки".Судьба сектантовПравозащитники считают, что Романов зомбировал окружающих. По сути, он организовал закрытую секту, поэтому информация о насилии над детьми не просачивалась во внешний мир."Люди издевались над детьми так, как указывал им Романов. Он сам человек без образования, но у него был собственный взгляд на все вещи, в том числе и на воспитание", — говорит РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.По его словам, потерпевшими могут оказаться "сотни человек". Ведь в приют отдавали детей для якобы "правильного воспитания" либо в надежде на то, что отлученный от Церкви схимонах исцелит их от той или иной болезни."Были и вымышленные заболевания: люди думали, что их чадо "одержимо бесами", хотя речь шла либо о проблемах с психикой, либо они были совершенно здоровыми, просто специфика взросления накладывала отпечаток на поведение", — добавляет Силантьев.Если СК докажет вину Романова и его сторонников, то их, полагает правозащитник, ждет судьба "секты Виссариона" — в конце сентября ее лидера Сергея Торопа вместе с приближенными арестовали. И тогда в скандале вокруг Среднеуральского монастыря будет поставлена точка.

https://ria.ru/20200929/skhimonakh-1577953477.html

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среднеуральск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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