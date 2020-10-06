https://ria.ru/20201006/model-1578423489.html

Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек

В Мексике спустя почти два месяца поисков обнаружили тело модели Есении Альварадо, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:46

2020-10-06T13:46

2020-10-06T13:48

мексика

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank">Мексике</a> спустя почти два месяца поисков обнаружили тело модели Есении Альварадо, сообщает <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a>. Труп женщины нашли в могиле вместе с останками еще как минимум шести человек. Для опознания всех захороненных пришлось проводить ДНК-экспертизу. Правоохранительные органы уже задержали владельцев земли, где было обнаружено массовое захоронение. Их подозревают в связи с наркокартелями. Альварадо похитили в середине августа, когда она делала покупки в одном из магазинов в городе Сьюдад-Обрегон. Ее схватили четверо мужчин в масках и увезли в неизвестном направлении. По словам матери модели, в первые дни после похищения ей звонили разные люди и говорили, что ее дочь у них и они могут вернуть ее за определенную сумму. Однако неизвестно, были ли это настоящие преступники или кто-то захотел нажиться на чужом горе. Затем звонки прекратились. У Есении Альварадо остался пятилетний сын.

https://ria.ru/20200910/zhurnalist-1577014371.html

https://ria.ru/20200209/1564462864.html

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мексика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мексика, в мире