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Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек
В Мексике спустя почти два месяца поисков обнаружили тело модели Есении Альварадо, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:46
2020-10-06T13:48
мексика
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank">Мексике</a> спустя почти два месяца поисков обнаружили тело модели Есении Альварадо, сообщает <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a>. Труп женщины нашли в могиле вместе с останками еще как минимум шести человек. Для опознания всех захороненных пришлось проводить ДНК-экспертизу. Правоохранительные органы уже задержали владельцев земли, где было обнаружено массовое захоронение. Их подозревают в связи с наркокартелями. Альварадо похитили в середине августа, когда она делала покупки в одном из магазинов в городе Сьюдад-Обрегон. Ее схватили четверо мужчин в масках и увезли в неизвестном направлении. По словам матери модели, в первые дни после похищения ей звонили разные люди и говорили, что ее дочь у них и они могут вернуть ее за определенную сумму. Однако неизвестно, были ли это настоящие преступники или кто-то захотел нажиться на чужом горе. Затем звонки прекратились. У Есении Альварадо остался пятилетний сын.
https://ria.ru/20200910/zhurnalist-1577014371.html
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мексика
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60
мексика, в мире

Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек

13:46 06.10.2020 (обновлено: 13:48 06.10.2020)
 
© Фото : аккаунт Yessenia E. Alvarado в FacebookЕсения Альварадо
Есения Альварадо - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : аккаунт Yessenia E. Alvarado в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Мексике спустя почти два месяца поисков обнаружили тело модели Есении Альварадо, сообщает Daily Mail.
Труп женщины нашли в могиле вместе с останками еще как минимум шести человек. Для опознания всех захороненных пришлось проводить ДНК-экспертизу.
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Правоохранительные органы уже задержали владельцев земли, где было обнаружено массовое захоронение. Их подозревают в связи с наркокартелями.
Альварадо похитили в середине августа, когда она делала покупки в одном из магазинов в городе Сьюдад-Обрегон. Ее схватили четверо мужчин в масках и увезли в неизвестном направлении.
По словам матери модели, в первые дни после похищения ей звонили разные люди и говорили, что ее дочь у них и они могут вернуть ее за определенную сумму. Однако неизвестно, были ли это настоящие преступники или кто-то захотел нажиться на чужом горе. Затем звонки прекратились.
У Есении Альварадо остался пятилетний сын.
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