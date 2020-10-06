Утечку воздуха на МКС ищут по движению пыли
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции нашел на снимках из российского модуля "Звезда" движущиеся пылинки, указывающие на возможное место утечки воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей, транслирующихся НАСА.
В ночь на понедельник российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер разместили камеры GoPro в "протекающей" промежуточной камере "Звезды" для съемки поведения индикаторов (тонкие полоски из конфетти и пластика). Их отклонение или движение благодаря микропотоку воздуха может указать на место утечки.
"Мы тут просмотрели в четыре глаза снимки с камер GoPro. Есть интересный момент... На этих снимках видны пылинки, летящие слева направо, и обе они уходят в область, которая находится по правому борту", - сказал Иванишин.
В ответ специалист подмосковного Центра управления полетами пообещал просмотреть эти снимки.
5 октября, 21:10НАСА оценило опасность утечки воздуха на МКС
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.