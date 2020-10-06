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https://ria.ru/20201006/mishustin-1578470203.html
Мишустин встретился с Медведчуком
Россия приветствует усилия возглавляемой политиком Виктором Медведчуком украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая настроена на укрепление... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:55
2020-10-06T17:24
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
михаил мишустин
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Россия приветствует усилия возглавляемой политиком <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank">Виктором Медведчуком</a> украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая настроена на укрепление отношений между двумя странами и народами, заявил председатель правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Российский премьер во вторник встретился в Москве с Медведчуком, который возглавляет политсовет украинской партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank">Оппозиционная платформа - За жизнь</a>"."Я рад вас приветствовать в правительстве <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Хочу сказать, что ваше движение "Оппозиционная платформа - За жизнь" давно и последовательно выступает за укрепление наших торгово-экономических отношений и, что самое важное, за возвращение нормального общения людей, потому что это, наверное, самое главное", - заявил Мишустин."Мы приветствуем эти усилия, и хочу вас поблагодарить за эти усилия", - добавил он, обращаясь к Медведчуку.Глава кабмина РФ отметил, что культурно-исторические ценности, существующие между двумя народами, скрепляют отношения многих людей. Но сейчас, к сожалению, не все семьи, друзья могут беспрепятственно общаться, признал он. "Все это, к сожалению, грустно", - сказал Мишустин."Уверен, что абсолютное большинство россиян очень тепло, по-братски относятся к украинцам, к вообще нашим отношениям и нашей истории и конечно же желают того, о чем вы говорили, это возвращение нормальных добрососедских отношений, которые были много лет между нашими странами", - отметил Мишустин."И уверен также, еще это время придет", - добавил он.
https://ria.ru/20201006/vstrecha-1578471820.html
https://ria.ru/20201006/sanktsii-1578475031.html
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россия
украина
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, михаил мишустин, украина, в мире

Мишустин встретился с Медведчуком

16:55 06.10.2020 (обновлено: 17:24 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия приветствует усилия возглавляемой политиком Виктором Медведчуком украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая настроена на укрепление отношений между двумя странами и народами, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Российский премьер во вторник встретился в Москве с Медведчуком, который возглавляет политсовет украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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"Я рад вас приветствовать в правительстве Российской Федерации. Хочу сказать, что ваше движение "Оппозиционная платформа - За жизнь" давно и последовательно выступает за укрепление наших торгово-экономических отношений и, что самое важное, за возвращение нормального общения людей, потому что это, наверное, самое главное", - заявил Мишустин.
"Мы приветствуем эти усилия, и хочу вас поблагодарить за эти усилия", - добавил он, обращаясь к Медведчуку.
Глава кабмина РФ отметил, что культурно-исторические ценности, существующие между двумя народами, скрепляют отношения многих людей. Но сейчас, к сожалению, не все семьи, друзья могут беспрепятственно общаться, признал он. "Все это, к сожалению, грустно", - сказал Мишустин.
"Уверен, что абсолютное большинство россиян очень тепло, по-братски относятся к украинцам, к вообще нашим отношениям и нашей истории и конечно же желают того, о чем вы говорили, это возвращение нормальных добрососедских отношений, которые были много лет между нашими странами", - отметил Мишустин.
"И уверен также, еще это время придет", - добавил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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РоссияОппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукМихаил МишустинУкраинаВ мире
 
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