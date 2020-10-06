https://ria.ru/20201006/mishustin-1578470203.html

Мишустин встретился с Медведчуком

Россия приветствует усилия возглавляемой политиком Виктором Медведчуком украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая настроена на укрепление... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:55

2020-10-06T16:55

2020-10-06T17:24

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

михаил мишустин

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Россия приветствует усилия возглавляемой политиком <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank">Виктором Медведчуком</a> украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая настроена на укрепление отношений между двумя странами и народами, заявил председатель правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Российский премьер во вторник встретился в Москве с Медведчуком, который возглавляет политсовет украинской партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank">Оппозиционная платформа - За жизнь</a>"."Я рад вас приветствовать в правительстве <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Хочу сказать, что ваше движение "Оппозиционная платформа - За жизнь" давно и последовательно выступает за укрепление наших торгово-экономических отношений и, что самое важное, за возвращение нормального общения людей, потому что это, наверное, самое главное", - заявил Мишустин."Мы приветствуем эти усилия, и хочу вас поблагодарить за эти усилия", - добавил он, обращаясь к Медведчуку.Глава кабмина РФ отметил, что культурно-исторические ценности, существующие между двумя народами, скрепляют отношения многих людей. Но сейчас, к сожалению, не все семьи, друзья могут беспрепятственно общаться, признал он. "Все это, к сожалению, грустно", - сказал Мишустин."Уверен, что абсолютное большинство россиян очень тепло, по-братски относятся к украинцам, к вообще нашим отношениям и нашей истории и конечно же желают того, о чем вы говорили, это возвращение нормальных добрососедских отношений, которые были много лет между нашими странами", - отметил Мишустин."И уверен также, еще это время придет", - добавил он.

https://ria.ru/20201006/vstrecha-1578471820.html

https://ria.ru/20201006/sanktsii-1578475031.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, михаил мишустин, украина, в мире