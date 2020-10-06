https://ria.ru/20201006/merkel-1578441855.html

Эксперт объяснил, почему Меркель согласилась встретиться с Тихановской

Своей встречей с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской канцлер Германии Ангела Меркель намерена продемонстрировать свои планы в... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:59

2020-10-06T14:59

2020-10-06T14:59

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

александр рар

ангела меркель

германия

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Своей встречей с экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланой Тихановской</a> канцлер Германии <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангела Меркель</a> намерена продемонстрировать свои планы в проведении "мягкой" политики в отношении республики, считает немецкий эксперт Александр Рар.Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, центральной темой обсуждения будет актуальная ситуация в Белоруссии, заявила ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.По мнению эксперта, <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Европейский союз</a> будет показывать знак России, что он заинтересован в том, чтобы республика в последующие месяцы переориентировала свою политику на Запад: на Германию, на Францию.Эксперт также пояснил причину достаточно мягких санкций в отношении Белоруссии. "Германия все-таки не хочет жесткого противостояния с Россией, потому что России нужно решать столько проблем в мире, я уж не говорю про Ближний Восток. Что не хочется тут лишний раз бодаться. Поэтому Меркель не следует рекомендациям прибалтов или поляков, которые, конечно, вылили бы целую кучу ведра санкций на Беларусь, но тем самым ударили бы и по населению, и по гражданскому обществу, которое все-таки очень близко к Германии и Франции", - добавил Рар.По его мнению, мягкие санкции не затронут президента или экономику <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>. При этом Запад сделает все, чтобы Белоруссия не ушла в сторону России и не создала там союзного государства, уверен эксперт.Во вторник в Брюсселе проходит пленарная сессия Европейского парламента, на которой депутаты, в числе прочего, обсуждают итоги недавнего саммита ЕС. По итогам саммита ЕС было принято политическое решение по санкционному списку, в который вошли 40 представителей белорусских силовых ведомств и избирательной комиссии. Президент Александр Лукашенко в список включен не был. Совет ЕС 2 октября опубликовал этот список, после чего санкции вступили в силу.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201005/tikhanovskaya-1578232867.html

https://ria.ru/20201006/belorussiya-1578388626.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, александр рар, ангела меркель, германия, белоруссия, в мире