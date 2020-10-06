https://ria.ru/20201006/meksika-1578379740.html

В Мексике эвакуируют туристов перед ударом урагана "Дельта"

Туристов из отелей мексиканского курортного города Канкун эвакуируют на материк, служащим гостиниц рекомендовано по возможности укрыться в убежищах в течение 14 РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:17

2020-10-06T12:17

2020-10-06T12:17

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

мексика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148205/88/1482058892_0:107:2048:1259_1400x0_80_0_0_22d617d5dd4f531011526558c38ad7f4.jpg

<strong>МЕХИКО, 6 окт — РИА Новости.</strong> Туристов из отелей мексиканского курортного города Канкун эвакуируют на материк, служащим гостиниц рекомендовано по возможности укрыться в убежищах в течение 14 часов, до подхода урагана "Дельта", сообщил местному СМИ президент Ассоциации отелей Канкуна и Пуэрто-Морелоса Роберто Синтрон."Эвакуация из гостиничной зоны идет, персоналу рекомендуется рано утром по возможности направиться в убежища и подготовить их к приему людей", — сказал он в интервью изданию Sipse.По словам отельера, власти уже распорядились выселить путешественников, соответствующие процедуры в действии — к вечеру вторника ветер станет штормовым.По данным Национальной комиссии Мексики по водным ресурсам, ураган "Дельта", который продвигается вдоль Ямайки, пока относится к первой категории, со скоростью ветра до 155 километров в час, и набирает силу.Ожидается, что к побережью штатов Кинтана-Роо и Юкатан он подойдет в среду. В настоящий момент в Кинтана-Роо находятся свыше 41 тысячи туристов, из них 32 тысячи — в Канкуне, подсчитали местные СМИ.На юге Мексики продолжает ощущаться масштабное влияние шторма "Гамма", который перешел в разряд тропической депрессии и продолжает генерировать сильные осадки в уже затопленных штатах полуострова Юкатан, где эвакуированы тысячи людей.

https://ria.ru/20200914/meksika-1577226436.html

мексика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, новости - туризм, мексика