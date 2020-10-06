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https://ria.ru/20201006/meksika-1578379740.html
В Мексике эвакуируют туристов перед ударом урагана "Дельта"
Туристов из отелей мексиканского курортного города Канкун эвакуируют на материк, служащим гостиниц рекомендовано по возможности укрыться в убежищах в течение 14 РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:17
2020-10-06T12:17
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<strong>МЕХИКО, 6 окт — РИА Новости.</strong> Туристов из отелей мексиканского курортного города Канкун эвакуируют на материк, служащим гостиниц рекомендовано по возможности укрыться в убежищах в течение 14 часов, до подхода урагана "Дельта", сообщил местному СМИ президент Ассоциации отелей Канкуна и Пуэрто-Морелоса Роберто Синтрон."Эвакуация из гостиничной зоны идет, персоналу рекомендуется рано утром по возможности направиться в убежища и подготовить их к приему людей", — сказал он в интервью изданию Sipse.По словам отельера, власти уже распорядились выселить путешественников, соответствующие процедуры в действии — к вечеру вторника ветер станет штормовым.По данным Национальной комиссии Мексики по водным ресурсам, ураган "Дельта", который продвигается вдоль Ямайки, пока относится к первой категории, со скоростью ветра до 155 километров в час, и набирает силу.Ожидается, что к побережью штатов Кинтана-Роо и Юкатан он подойдет в среду. В настоящий момент в Кинтана-Роо находятся свыше 41 тысячи туристов, из них 32 тысячи — в Канкуне, подсчитали местные СМИ.На юге Мексики продолжает ощущаться масштабное влияние шторма "Гамма", который перешел в разряд тропической депрессии и продолжает генерировать сильные осадки в уже затопленных штатах полуострова Юкатан, где эвакуированы тысячи людей.
https://ria.ru/20200914/meksika-1577226436.html
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туризм, туристы, новости - туризм, мексика

В Мексике эвакуируют туристов перед ударом урагана "Дельта"

12:17 06.10.2020
 
© Flickr / Carolyn SavellПляж в Канкуне, Мексика
Пляж в Канкуне, Мексика - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Flickr / Carolyn Savell
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МЕХИКО, 6 окт — РИА Новости. Туристов из отелей мексиканского курортного города Канкун эвакуируют на материк, служащим гостиниц рекомендовано по возможности укрыться в убежищах в течение 14 часов, до подхода урагана "Дельта", сообщил местному СМИ президент Ассоциации отелей Канкуна и Пуэрто-Морелоса Роберто Синтрон.
"Эвакуация из гостиничной зоны идет, персоналу рекомендуется рано утром по возможности направиться в убежища и подготовить их к приему людей", — сказал он в интервью изданию Sipse.
По словам отельера, власти уже распорядились выселить путешественников, соответствующие процедуры в действии — к вечеру вторника ветер станет штормовым.
По данным Национальной комиссии Мексики по водным ресурсам, ураган "Дельта", который продвигается вдоль Ямайки, пока относится к первой категории, со скоростью ветра до 155 километров в час, и набирает силу.
Ожидается, что к побережью штатов Кинтана-Роо и Юкатан он подойдет в среду. В настоящий момент в Кинтана-Роо находятся свыше 41 тысячи туристов, из них 32 тысячи — в Канкуне, подсчитали местные СМИ.
На юге Мексики продолжает ощущаться масштабное влияние шторма "Гамма", который перешел в разряд тропической депрессии и продолжает генерировать сильные осадки в уже затопленных штатах полуострова Юкатан, где эвакуированы тысячи людей.
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