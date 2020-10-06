https://ria.ru/20201006/medpunkty-1578522404.html
В двух селах Тюменской области к концу года появятся модульные ФАПы
В двух селах Ишимского района Тюменской области на следующей неделе начнется установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T21:07
2020-10-06T21:07
2020-10-06T21:07
тюменская область
александр моор
тюменская область
ишимский район
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<strong>ТЮМЕНЬ, 6 окт -— РИА Новости. </strong>В двух селах <a href="http://ria.ru/location_Ishimskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ишимского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> на следующей неделе начнется установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a> в ходе приема граждан в онлайн-формате.Появление в селах Клепиково и Синицына новых ФАПов и организация удаленного доступа к библиотечным фондам были в числе просьб жителей Ишимского района, находившихся на связи с губернатором, сообщает его пресс-служба.Работы по строительству ФАПов должны завершиться до конца года.Кроме того, в начале декабря в карасульской школе на базе библиотеки откроется информационно-библиотечный центр. "В помещении проведен ремонт, закуплено интерактивное оборудование, проведен оптоволоконный кабель. Увеличение скорости позволит подключиться к различным образовательным платформам и получить доступ к читальным залам президентской библиотеки имени Бориса Ельцина" — отметили в пресс-службе по итогам онлайн-приема.
https://ria.ru/20191025/1560200063.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр моор, тюменская область, ишимский район