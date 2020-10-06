https://ria.ru/20201006/maski-1578442132.html

Подмосковье поставляет медицинские маски в Нидерланды и Португалию

Предприятия Московской области в 3-м квартале 2020 года, несмотря на сложную экономическую ситуацию в связи с пандемией, заключили экспортные контракты на общую РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:59

2020-10-06T14:59

2020-10-06T14:59

новости подмосковья

португалия

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Предприятия <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> в 3-м квартале 2020 года, несмотря на сложную экономическую ситуацию в связи с пандемией, заключили экспортные контракты на общую сумму 22,8 миллиона долларов при содействии областного Фонда поддержки ВЭД, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В частности, производитель медицинских масок – предприятие "Нетканые материалы", заключил договора на поставку продукции в <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерланды</a> и <a href="http://ria.ru/location_Portugal/" target="_blank" data-auto="true">Португалию</a> на сумму около 10 миллионов долларов. Компания "Метиз Производство" из <a href="http://ria.ru/location_SHHelkovo/" target="_blank" data-auto="true">Щелково</a> заключила три экспортных контракта общим объемом 2 миллиона долларов на поставку комплектующих и полуфабрикатов для изготовления протезов в Японию, Кипр и Индию. Всего услугами Фонда в июле-сентябре воспользовалось 88 предприятий Московской области."Несмотря на непростое время для экспорта — когда нет выставок, офлайн мероприятий, вынужденная приостановка работы предприятий — мы смогли найти новые инструменты продвижения бизнеса. Так, за первое полугодие 2020 года, объем экспорта практически остался на уровне прошлого года и составил 3,09 миллиарда рублей, против 3,12 миллиарда годом ранее. Преобладающими в структуре экспорта остаются машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности", — отметила Зиновьева.

https://ria.ru/20201006/maska-1578403045.html

португалия

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

португалия, московская область (подмосковье)