https://ria.ru/20201006/maski-1578398449.html
Эксперты выяснили, правильно ли россияне носят защитные маски
Большая часть подписчиков сетей стопкоронавирус.рф заявили, что правильно носит одноразовые медицинские и многоразовые гигиенические маски - закрывая плотно и... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:23
2020-10-06T12:23
2020-10-06T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
viber
telegram (приложение)
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Большая часть подписчиков сетей <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф </a>заявили, что правильно носит одноразовые медицинские и многоразовые гигиенические маски - закрывая плотно и нос, и рот, свидетельствуют данные исследования.Исследование проводилось 4-5 октября в социальных сетях и каналах стопкоронавирус.рф Вконтакте, <a href="http://ria.ru/product_Viber/" target="_blank" data-auto="true">Viber</a>, Telegram. На вопросы ответили свыше 113,2 тысячи человек.На вопрос "Как вы носите маску?" от 53% до 69% опрошенных (в зависимости от площадки) ответили: "Как полагается, закрываю рот и нос". Еще 14-18% респондентов признались, что носят маску "когда как". То есть, например, периодически спускают маску на подбородок.Всегда носят маску, не закрывая нос, 8-13% респондентов. Среди тех, кто маску не носит вообще, 17% - подписчики группы стопкоронавирус.рф ВКонтакте. В сообществах Viber и Telegram респонденты оказались более ответственными: тех, кто не носит маску, всего 8% и 9% соответственно.Чтобы обезопасить себя от заражения, напоминают на сайте стопкоронавирус.рф, крайне важно правильно носить маску: она должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров, необходимо стараться не касаться поверхностей маски при ее снятии, а если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Также нельзя использовать вторично одноразовую маску, а использованную маску следует утилизировать, желательно в пакете. Кроме того, при уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим маску следует немедленно снять. После снятия маски надо сразу тщательно вымыть руки.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/koronavirus-1578300342.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, viber, telegram (приложение), общество
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Большая часть подписчиков сетей стопкоронавирус.рф
заявили, что правильно носит одноразовые медицинские и многоразовые гигиенические маски - закрывая плотно и нос, и рот, свидетельствуют данные исследования.
Исследование проводилось 4-5 октября в социальных сетях и каналах стопкоронавирус.рф Вконтакте, Viber
, Telegram. На вопросы ответили свыше 113,2 тысячи человек.
На вопрос "Как вы носите маску?" от 53% до 69% опрошенных (в зависимости от площадки) ответили: "Как полагается, закрываю рот и нос". Еще 14-18% респондентов признались, что носят маску "когда как". То есть, например, периодически спускают маску на подбородок.
Всегда носят маску, не закрывая нос, 8-13% респондентов. Среди тех, кто маску не носит вообще, 17% - подписчики группы стопкоронавирус.рф ВКонтакте. В сообществах Viber и Telegram респонденты оказались более ответственными: тех, кто не носит маску, всего 8% и 9% соответственно.
Чтобы обезопасить себя от заражения, напоминают на сайте стопкоронавирус.рф, крайне важно правильно носить маску: она должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров, необходимо стараться не касаться поверхностей маски при ее снятии, а если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Также нельзя использовать вторично одноразовую маску, а использованную маску следует утилизировать, желательно в пакете. Кроме того, при уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим маску следует немедленно снять. После снятия маски надо сразу тщательно вымыть руки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф