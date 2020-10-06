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https://ria.ru/20201006/maski-1578329587.html
Нашлась еще одна польза от ношения маски
Многие люди сталкиваются с сухостью не только кожи, но и слизистых, в том числе губ. О чем это говорит и как это предотвратить, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T02:00
2020-10-06T08:21
алексей едемский
медицинские маски
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Многие люди сталкиваются с сухостью не только кожи, но и слизистых, в том числе губ. О чем это говорит и как это предотвратить, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201006/maska-1578221019.html" target="_blank">радио Sputnik</a> врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.Ветер, минусовая температура, центральное отопление, сухой воздух в помещении и длительный контакт с водой пересушивают губы. Это называется хейлит. Уже сейчас утренние температуры около +10 градусов являются достаточно травматичными для нашей кожи и слизистых. Что делать, чтобы спастись от сухости губ, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.Считается, что губы могут сохнуть и трескаться из-за нехватки витаминов. Но причиной может быть и их переизбыток."Нехватка витамина А, нехватка витамина Е могут являться причинами сухости губ. Но у современного человека проблема не в нехватке витаминов. Более актуально в современном обществе при фобиях, ипохондриях, боязни старости и болезней бесконтрольное потребление биологически активных добавок и витаминов, которое способно приводить к множеству проблем со здоровьем. Например, злоупотребление витамином А приводит к выраженной сухости губ", – сказал Алексей Едемский.Ношение <a href="https://ria.ru/common_medical_face_mask/" target="_blank">медицинских масок</a> не усугубляет хейлит, отметил врач-дерматовенеролог."Под маской создается парниковый эффект, это не усугубляет хейлит, а может, наоборот, в каком-то смысле, улучшить состояние, потому что влажность под маской больше. Медицинская маска больше влияет на высыпания, воспалительные элементы, гиперчувствительность", – предупредил Алексей Едемский.
https://ria.ru/20200814/1575791666.html
https://ria.ru/20200802/1575270252.html
Бред какой-то... Так еще такие пользы есть: не успел побрится- помогла, нет зубов, или протезы не готовы тоже...Для грабителей тоже польза- лица не видно и закнно ношение... Таких польз можно много насобирать и все в новости о каждой отдельно!!!😂😂😂
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В трудный момент ей можно заиенить туалетную бумагу.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
алексей едемский, медицинские маски, здоровье, общество

Нашлась еще одна польза от ношения маски

02:00 06.10.2020 (обновлено: 08:21 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗащитная маска в руках у женщины
Защитная маска в руках у женщины - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Многие люди сталкиваются с сухостью не только кожи, но и слизистых, в том числе губ. О чем это говорит и как это предотвратить, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.
Ветер, минусовая температура, центральное отопление, сухой воздух в помещении и длительный контакт с водой пересушивают губы. Это называется хейлит. Уже сейчас утренние температуры около +10 градусов являются достаточно травматичными для нашей кожи и слизистых. Что делать, чтобы спастись от сухости губ, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.
"Когда мы выходим на улицу, необходимо использовать гигиенические помады, которые создают защитную пленку и предотвращают испарение влаги с поверхности кожи. А когда находимся в помещении, можем использовать средства с увлажняющим эффектом, например, с глицерином, с гиалуроновой кислотой. Увлажняющие средства необходимо использовать именно в помещении, поскольку на улице за счет выраженной гидратации от минусовых температур из-за них травматизация губ будет еще больше", – сказал Алексей Едемский.
Считается, что губы могут сохнуть и трескаться из-за нехватки витаминов. Но причиной может быть и их переизбыток.
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"Нехватка витамина А, нехватка витамина Е могут являться причинами сухости губ. Но у современного человека проблема не в нехватке витаминов. Более актуально в современном обществе при фобиях, ипохондриях, боязни старости и болезней бесконтрольное потребление биологически активных добавок и витаминов, которое способно приводить к множеству проблем со здоровьем. Например, злоупотребление витамином А приводит к выраженной сухости губ", – сказал Алексей Едемский.
Ношение медицинских масок не усугубляет хейлит, отметил врач-дерматовенеролог.
"Под маской создается парниковый эффект, это не усугубляет хейлит, а может, наоборот, в каком-то смысле, улучшить состояние, потому что влажность под маской больше. Медицинская маска больше влияет на высыпания, воспалительные элементы, гиперчувствительность", – предупредил Алексей Едемский.
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Чат16
Алексей ЕдемскийМедицинские маскиЗдоровьеОбщество
 
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