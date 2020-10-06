https://ria.ru/20201006/maski-1578329587.html

Нашлась еще одна польза от ношения маски

Многие люди сталкиваются с сухостью не только кожи, но и слизистых, в том числе губ. О чем это говорит и как это предотвратить, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T02:00

2020-10-06T02:00

2020-10-06T08:21

алексей едемский

медицинские маски

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Многие люди сталкиваются с сухостью не только кожи, но и слизистых, в том числе губ. О чем это говорит и как это предотвратить, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201006/maska-1578221019.html" target="_blank">радио Sputnik</a> врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.Ветер, минусовая температура, центральное отопление, сухой воздух в помещении и длительный контакт с водой пересушивают губы. Это называется хейлит. Уже сейчас утренние температуры около +10 градусов являются достаточно травматичными для нашей кожи и слизистых. Что делать, чтобы спастись от сухости губ, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.Считается, что губы могут сохнуть и трескаться из-за нехватки витаминов. Но причиной может быть и их переизбыток."Нехватка витамина А, нехватка витамина Е могут являться причинами сухости губ. Но у современного человека проблема не в нехватке витаминов. Более актуально в современном обществе при фобиях, ипохондриях, боязни старости и болезней бесконтрольное потребление биологически активных добавок и витаминов, которое способно приводить к множеству проблем со здоровьем. Например, злоупотребление витамином А приводит к выраженной сухости губ", – сказал Алексей Едемский.Ношение <a href="https://ria.ru/common_medical_face_mask/" target="_blank">медицинских масок</a> не усугубляет хейлит, отметил врач-дерматовенеролог."Под маской создается парниковый эффект, это не усугубляет хейлит, а может, наоборот, в каком-то смысле, улучшить состояние, потому что влажность под маской больше. Медицинская маска больше влияет на высыпания, воспалительные элементы, гиперчувствительность", – предупредил Алексей Едемский.

https://ria.ru/20200814/1575791666.html

https://ria.ru/20200802/1575270252.html

Alex Capilat Бред какой-то... Так еще такие пользы есть: не успел побрится- помогла, нет зубов, или протезы не готовы тоже...Для грабителей тоже польза- лица не видно и закнно ношение... Таких польз можно много насобирать и все в новости о каждой отдельно!!!😂😂😂 63

Просто Царь В трудный момент ей можно заиенить туалетную бумагу. 42

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей едемский, медицинские маски, здоровье, общество