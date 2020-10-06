https://ria.ru/20201006/maska-1578403045.html
Более 2,2 миллионов медицинских масок ежедневно выпускают в Подмосковье
Более 2,2 миллионов медицинских масок ежедневно выпускается на 16 предприятиях Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:36
2020-10-06T12:36
2020-10-06T12:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Более 2,2 миллионов медицинских масок ежедневно выпускается на 16 предприятиях <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста."В текущий момент региональные компании не только в полной мере удовлетворяют внутренний спрос на медицинские маски, но и осуществляют экспортные поставки, в том числе в страны дальнего зарубежья. Имеющиеся резервные мощности позволяют региону оперативно увеличить объем производства масок на 36%, до 3,09 миллионов штук в день", — приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что средняя стоимость одноразовой маски в настоящее время составляет 7 рублей 53 копейки.
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578213998.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)