https://ria.ru/20201006/maska-1578403045.html

Более 2,2 миллионов медицинских масок ежедневно выпускают в Подмосковье

Более 2,2 миллионов медицинских масок ежедневно выпускается на 16 предприятиях Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:36

2020-10-06T12:36

2020-10-06T12:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Более 2,2 миллионов медицинских масок ежедневно выпускается на 16 предприятиях <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста."В текущий момент региональные компании не только в полной мере удовлетворяют внутренний спрос на медицинские маски, но и осуществляют экспортные поставки, в том числе в страны дальнего зарубежья. Имеющиеся резервные мощности позволяют региону оперативно увеличить объем производства масок на 36%, до 3,09 миллионов штук в день", — приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что средняя стоимость одноразовой маски в настоящее время составляет 7 рублей 53 копейки.

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578213998.html

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московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)