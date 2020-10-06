https://ria.ru/20201006/markirovka-1578450965.html

Минфин разработал упрощенный порядок маркировки алкогольной продукции

Минфин России подготовил упрощенные правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок на алкоголь, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:07

2020-10-06T16:07

2020-10-06T16:07

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

госдума рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Минфин России подготовил упрощенные правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок на алкоголь, говорится в сообщении министерства.Отмечается, что требование предоставлять ряд документов потеряло актуальность после введения в 2018 году "помарочного" учета алкогольной продукции, который позволяет осуществлять прослеживаемость каждой единицы алкогольной продукции.Предусмотрена также унификация типа марок для импортного и отечественного алкоголя – теперь для любого алкоголя, подлежащего маркировке, будут применяться федеральные специальные марки. "Таким образом, полномочия по выдаче марок будут централизованы в одном ведомстве – <a href="http://ria.ru/organization_Rosalkogolregulirovanie/" target="_blank" data-auto="true">Росалкогольрегулировании</a>", - добавляется в сообщении.Проект постановления будет опубликован на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.Сейчас производимая в РФ алкогольная продукция, кроме идущей на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, которые приобретаются в органах Росалкогольрегулирования, а импортируемый алкоголь - акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах. Требование о нанесении специальных и акцизных марок не распространяется на пиво и пивные напитки, сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуху.Оборот в России спиртного, на которое не нанесены специальные или акцизные марки, запрещен. Правительство РФ в апреле внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект об унификации марок: предполагается, что спецмарки будут наноситься не только на произведенную, но и на ввозимую в Россию алкогольную продукцию. В июне проект был принят в первом чтении.

https://ria.ru/20201001/mineralka-1578030832.html

https://ria.ru/20200922/markirovka-1577627646.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), госдума рф, экономика