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https://ria.ru/20201006/markirovka-1578450965.html
Минфин разработал упрощенный порядок маркировки алкогольной продукции
Минфин России подготовил упрощенные правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок на алкоголь, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:07
2020-10-06T16:07
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
госдума рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Минфин России подготовил упрощенные правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок на алкоголь, говорится в сообщении министерства.Отмечается, что требование предоставлять ряд документов потеряло актуальность после введения в 2018 году "помарочного" учета алкогольной продукции, который позволяет осуществлять прослеживаемость каждой единицы алкогольной продукции.Предусмотрена также унификация типа марок для импортного и отечественного алкоголя – теперь для любого алкоголя, подлежащего маркировке, будут применяться федеральные специальные марки. "Таким образом, полномочия по выдаче марок будут централизованы в одном ведомстве – <a href="http://ria.ru/organization_Rosalkogolregulirovanie/" target="_blank" data-auto="true">Росалкогольрегулировании</a>", - добавляется в сообщении.Проект постановления будет опубликован на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.Сейчас производимая в РФ алкогольная продукция, кроме идущей на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, которые приобретаются в органах Росалкогольрегулирования, а импортируемый алкоголь - акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах. Требование о нанесении специальных и акцизных марок не распространяется на пиво и пивные напитки, сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуху.Оборот в России спиртного, на которое не нанесены специальные или акцизные марки, запрещен. Правительство РФ в апреле внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект об унификации марок: предполагается, что спецмарки будут наноситься не только на произведенную, но и на ввозимую в Россию алкогольную продукцию. В июне проект был принят в первом чтении.
https://ria.ru/20201001/mineralka-1578030832.html
https://ria.ru/20200922/markirovka-1577627646.html
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федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), госдума рф, экономика

Минфин разработал упрощенный порядок маркировки алкогольной продукции

16:07 06.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПокупатель в торговом зале супермаркета
Покупатель в торговом зале супермаркета - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минфин России подготовил упрощенные правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок на алкоголь, говорится в сообщении министерства.
"Упрощенная процедура выдачи марок на алкогольную продукцию требует лишь предоставления заявления, поданного через ЕГАИС. Необходимость подавать все остальные документы и декларации для бизнеса отпадет. Это значительно снизит административные и временные издержки для представителей отрасли", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что требование предоставлять ряд документов потеряло актуальность после введения в 2018 году "помарочного" учета алкогольной продукции, который позволяет осуществлять прослеживаемость каждой единицы алкогольной продукции.
Предусмотрена также унификация типа марок для импортного и отечественного алкоголя – теперь для любого алкоголя, подлежащего маркировке, будут применяться федеральные специальные марки. "Таким образом, полномочия по выдаче марок будут централизованы в одном ведомстве – Росалкогольрегулировании", - добавляется в сообщении.
Проект постановления будет опубликован на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.
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Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в России с 1 января
Сейчас производимая в РФ алкогольная продукция, кроме идущей на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, которые приобретаются в органах Росалкогольрегулирования, а импортируемый алкоголь - акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах. Требование о нанесении специальных и акцизных марок не распространяется на пиво и пивные напитки, сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуху.
Оборот в России спиртного, на которое не нанесены специальные или акцизные марки, запрещен. Правительство РФ в апреле внесло в Госдуму законопроект об унификации марок: предполагается, что спецмарки будут наноситься не только на произведенную, но и на ввозимую в Россию алкогольную продукцию. В июне проект был принят в первом чтении.
 
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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Госдума РФЭкономика
 
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