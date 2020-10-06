https://ria.ru/20201006/mak-1578455498.html

Калининградскую пенсионерку оштрафовали за выращивание мака

Суд Полесского района Калининградской области признал 72-летнюю местную жительницу виновной в незаконном культивировании наркосодержащих растений за выращенный... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:51

2020-10-06T15:51

2020-10-06T15:51

полесский район

калининградская область

происшествия

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<strong>КАЛИНИНГРАД, 6 окт - РИА Новости.</strong> Суд Полесского района <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> признал 72-летнюю местную жительницу виновной в незаконном культивировании наркосодержащих растений за выращенный на участке мак и назначил пенсионерке штраф 20 тысяч рублей, сообщила прокуратура Калининградской области.Как установили органы дознания, в апреле 2020 года пожилая женщина обнаружила на приусадебном участке 25 растений снотворного мака, которые взошли самосевом. По данным правоохранительных органов, она ухаживала за всходами, поливала, убирала сорняки вокруг. В июне сотрудники полиции обнаружили и изъяли растения, которые в своем составе содержат наркотически активные алкалоиды опия, в частности, морфин и кодеин.Уголовное дело в отношении пенсионерки было возбуждено по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства), максимальное наказание по которой — до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20191203/1561898776.html

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полесский район

калининградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полесский район, калининградская область, происшествия