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В Красноярском крае автомобиль врезался в лося, двое человек погибли
Двое взрослых погибли, один несовершеннолетний доставлен в больницу после столкновения Honda Civic с лосем на трассе на западе Красноярского края, сообщили РИА... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:16
2020-10-06T17:16
красноярский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Двое взрослых погибли, один несовершеннолетний доставлен в больницу после столкновения Honda Civic с лосем на трассе на западе <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.По словам начальника пресс-службы главка, инцидент произошел во вторник вечером на трассе Ачинск-Бирилюссы. В машине находились три человека.Он добавил, что на месте работают сотрудники ГИБДД.
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красноярский край, происшествия

В Красноярском крае автомобиль врезался в лося, двое человек погибли

17:16 06.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости. Двое взрослых погибли, один несовершеннолетний доставлен в больницу после столкновения Honda Civic с лосем на трассе на западе Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
По словам начальника пресс-службы главка, инцидент произошел во вторник вечером на трассе Ачинск-Бирилюссы. В машине находились три человека.
"По предварительным данным, в результате столкновения Honda с животным, предварительно, с лосем, погибли двое мужчин. Несовершеннолетний пассажир доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте работают сотрудники ГИБДД.
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