https://ria.ru/20201006/los-1578475514.html
В Красноярском крае автомобиль врезался в лося, двое человек погибли
Двое взрослых погибли, один несовершеннолетний доставлен в больницу после столкновения Honda Civic с лосем на трассе на западе Красноярского края, сообщили РИА... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:16
2020-10-06T17:16
2020-10-06T17:16
красноярский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Двое взрослых погибли, один несовершеннолетний доставлен в больницу после столкновения Honda Civic с лосем на трассе на западе <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.По словам начальника пресс-службы главка, инцидент произошел во вторник вечером на трассе Ачинск-Бирилюссы. В машине находились три человека.Он добавил, что на месте работают сотрудники ГИБДД.
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/mstitelnyy-los-1576590039.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, происшествия