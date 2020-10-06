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Шоубиз
https://ria.ru/20201006/lissov-1578381731.html
Солист группы Little Big стал отцом
Солист группы Little Big Антон Лиссов первые стал отцом. Фото новорожденного сына он опубликовал в Instagram. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:30
2020-10-06T11:30
шоубиз
россия
little big
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Солист группы <a href="https://ria.ru/product_little-big/" target="_blank">Little Big</a> Антон Лиссов первые стал отцом. Фото новорожденного сына он опубликовал в Instagram. "Рассказываю все начистоту: Антошка Антонович родился весом в 4,088 кг, чуть-чуть до меня не дотянул, что, возможно, и к лучшему. Я отважно резал пуповину, излучал спокойствие, которого на самом деле не было, принимал мокрого Тосяна в дрожащие цепкие лапы", — подписал он снимок. Лиссов женился на Анжелике Ивановой в марте этого года. Это первый ребенок пары.
https://ria.ru/20200310/1568381139.html
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россия, little big

Солист группы Little Big стал отцом

11:30 06.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастник группы Little Big Антон Лиссов во время выступления
Участник группы Little Big Антон Лиссов во время выступления - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Солист группы Little Big Антон Лиссов первые стал отцом. Фото новорожденного сына он опубликовал в Instagram.
"Рассказываю все начистоту: Антошка Антонович родился весом в 4,088 кг, чуть-чуть до меня не дотянул, что, возможно, и к лучшему. Я отважно резал пуповину, излучал спокойствие, которого на самом деле не было, принимал мокрого Тосяна в дрожащие цепкие лапы", — подписал он снимок.
Лиссов женился на Анжелике Ивановой в марте этого года. Это первый ребенок пары.
Участник группы Little Big Антон Лиссов - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
10 марта, 14:27Культура
Участник группы Little Big женился
 
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ШоубизРоссияLittle Big
 
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