https://ria.ru/20201006/lissov-1578381731.html

Солист группы Little Big стал отцом

Солист группы Little Big Антон Лиссов первые стал отцом. Фото новорожденного сына он опубликовал в Instagram. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:30

2020-10-06T11:30

2020-10-06T11:30

шоубиз

россия

little big

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Солист группы <a href="https://ria.ru/product_little-big/" target="_blank">Little Big</a> Антон Лиссов первые стал отцом. Фото новорожденного сына он опубликовал в Instagram. "Рассказываю все начистоту: Антошка Антонович родился весом в 4,088 кг, чуть-чуть до меня не дотянул, что, возможно, и к лучшему. Я отважно резал пуповину, излучал спокойствие, которого на самом деле не было, принимал мокрого Тосяна в дрожащие цепкие лапы", — подписал он снимок. Лиссов женился на Анжелике Ивановой в марте этого года. Это первый ребенок пары.

https://ria.ru/20200310/1568381139.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, little big