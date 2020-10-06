https://ria.ru/20201006/lissov-1578381731.html
Солист группы Little Big стал отцом
Солист группы Little Big Антон Лиссов первые стал отцом. Фото новорожденного сына он опубликовал в Instagram. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:30
2020-10-06T11:30
2020-10-06T11:30
шоубиз
россия
little big
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Солист группы <a href="https://ria.ru/product_little-big/" target="_blank">Little Big</a> Антон Лиссов первые стал отцом. Фото новорожденного сына он опубликовал в Instagram. "Рассказываю все начистоту: Антошка Антонович родился весом в 4,088 кг, чуть-чуть до меня не дотянул, что, возможно, и к лучшему. Я отважно резал пуповину, излучал спокойствие, которого на самом деле не было, принимал мокрого Тосяна в дрожащие цепкие лапы", — подписал он снимок. Лиссов женился на Анжелике Ивановой в марте этого года. Это первый ребенок пары.
https://ria.ru/20200310/1568381139.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, little big