https://ria.ru/20201006/lekarstvo-1578516047.html

Названа предельная цена российской вакцины от COVID-19

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал, какими будут предельные цены на российскую вакцину от коронавируса. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T20:10

2020-10-06T20:10

2020-10-07T00:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

игорь артемьев

общество

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<strong>ПОНИЗОВКА (Крым), 6 окт — РИА Новости.</strong> Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал, какими будут предельные цены на российскую вакцину от коронавируса.По его словам, стоимость препарата не будет превышать тысячу рублей за одну дозу. При этом цена может снизиться, когда появятся данные из референтных стран.Референтные государства участвуют в подготовке экспертного отчета о безопасности, эффективности и качестве препарата на основании экспертизы.Глава ФАС подчеркнул, что пока вакцину выпускают относительно небольшими партиями, а для расширения производства фармпредприятиям нужен капитал.Артемьев также рассказал, какие предельные цены ведомство установит на лекарства от коронавируса.Препарат "Авифавир", в работе над которым принимал участие <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>, 29 мая был зарегистрирован Минздравом и стал первым в мире лекарством против коронавируса с активным действующим веществом фавипиравиром. Третьего июня его включили в методические рекомендации по коронавирусу.Как заявлял глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>, в аптеках "Авифавир" будет стоить порядка восьми тысяч рублей, но производители собираются работать над снижением цены.Его стоимость также можно будет законодательно регулировать после включения препарата в список жизненно важных, добавил глава фонда.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200803/1575311184.html

https://ria.ru/20200925/lekarstvo-1577775965.html

Антон Антонов Лукавый бизнес! Сам не понял, наверное, что сказал. Главное "тумана" побольше напустить! 55

игорь Сию Да нафиг она нужна эта вакцина бабки с народа трески и все . 38

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, игорь артемьев, общество