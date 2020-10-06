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https://ria.ru/20201006/lekarstvo-1578516047.html
Названа предельная цена российской вакцины от COVID-19
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал, какими будут предельные цены на российскую вакцину от коронавируса. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T20:10
2020-10-07T00:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
игорь артемьев
общество
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<strong>ПОНИЗОВКА (Крым), 6 окт — РИА Новости.</strong> Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал, какими будут предельные цены на российскую вакцину от коронавируса.По его словам, стоимость препарата не будет превышать тысячу рублей за одну дозу. При этом цена может снизиться, когда появятся данные из референтных стран.Референтные государства участвуют в подготовке экспертного отчета о безопасности, эффективности и качестве препарата на основании экспертизы.Глава ФАС подчеркнул, что пока вакцину выпускают относительно небольшими партиями, а для расширения производства фармпредприятиям нужен капитал.Артемьев также рассказал, какие предельные цены ведомство установит на лекарства от коронавируса.Препарат "Авифавир", в работе над которым принимал участие <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>, 29 мая был зарегистрирован Минздравом и стал первым в мире лекарством против коронавируса с активным действующим веществом фавипиравиром. Третьего июня его включили в методические рекомендации по коронавирусу.Как заявлял глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>, в аптеках "Авифавир" будет стоить порядка восьми тысяч рублей, но производители собираются работать над снижением цены.Его стоимость также можно будет законодательно регулировать после включения препарата в список жизненно важных, добавил глава фонда.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200803/1575311184.html
https://ria.ru/20200925/lekarstvo-1577775965.html
Лукавый бизнес! Сам не понял, наверное, что сказал. Главное "тумана" побольше напустить!
55
Да нафиг она нужна эта вакцина бабки с народа трески и все .
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, игорь артемьев, общество

Названа предельная цена российской вакцины от COVID-19

20:10 06.10.2020 (обновлено: 00:23 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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ПОНИЗОВКА (Крым), 6 окт — РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал, какими будут предельные цены на российскую вакцину от коронавируса.
По его словам, стоимость препарата не будет превышать тысячу рублей за одну дозу. При этом цена может снизиться, когда появятся данные из референтных стран.
"Мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим примерно по определениям себестоимости, потому что нет базы сравнения с другими странами, определим этот тариф", — пояснил Артемьев.
Референтные государства участвуют в подготовке экспертного отчета о безопасности, эффективности и качестве препарата на основании экспертизы.
Глава ФАС подчеркнул, что пока вакцину выпускают относительно небольшими партиями, а для расширения производства фармпредприятиям нужен капитал.
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3 августа, 15:33Распространение нового коронавируса
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Артемьев также рассказал, какие предельные цены ведомство установит на лекарства от коронавируса.

"В России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Поэтому, если кто-то хочет 12 тысяч, а это лекарство будет на рынке, условно в Польше или Казахстане, стоить 20 рублей, то будет стоить 20 рублей. И это будет предельная цена, которую мы установим", — сказал он.

Препарат "Авифавир", в работе над которым принимал участие РФПИ, 29 мая был зарегистрирован Минздравом и стал первым в мире лекарством против коронавируса с активным действующим веществом фавипиравиром. Третьего июня его включили в методические рекомендации по коронавирусу.
Как заявлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в аптеках "Авифавир" будет стоить порядка восьми тысяч рублей, но производители собираются работать над снижением цены.
Его стоимость также можно будет законодательно регулировать после включения препарата в список жизненно важных, добавил глава фонда.
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир, которые производятся на предприятии группы компаний ХимРар - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоИгорь АртемьевОбщество
 
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