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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/kurdy-1578479134.html
Сирийские курды ответили на обвинения Баку в участии в боях в Карабахе
Заявление службы госбезопасности Азербайджана о том, что Армения использует в боях на линии соприкосновения в Карабахе наемников из Ирака и Сирии, не... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:29
2020-10-06T17:29
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
ирак
сирия
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Заявление службы госбезопасности <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> о том, что <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> использует в боях на линии соприкосновения в Карабахе наемников из Ирака и Сирии, не соответствует действительности, сказал РИА Новости представитель сирийской курдской партии демократического союза Абдусалам Али.Ранее служба госбезопасности Азербайджана заявила, что перехватила переговоры наемников, участвовавших в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе, по данным ведомства, Армения использует в боях наемников из <a href="https://ria.ru/location_Iraq" target="_blank">Ирака</a> и <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a>.По его словам, <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> было бы выгодно продвигать идею о привлечении наемников, с тем "чтобы Анкара смогла оправдать свои вмешательства на стороне Азербайджана".Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html
Это очередной ход Эрдогана, который планирует агрессию против курдов. Почву готовит.
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нагорно-карабахская республика
ирак
сирия
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, ирак, сирия, азербайджан, армения, в мире

Сирийские курды ответили на обвинения Баку в участии в боях в Карабахе

17:29 06.10.2020
 
© REUTERS / ArmGov/PAN PhotoПоследствия обстрела в Степанакерте, Нагорный Карабах
Последствия обстрела в Степанакерте, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / ArmGov/PAN Photo
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Заявление службы госбезопасности Азербайджана о том, что Армения использует в боях на линии соприкосновения в Карабахе наемников из Ирака и Сирии, не соответствует действительности, сказал РИА Новости представитель сирийской курдской партии демократического союза Абдусалам Али.
Ранее служба госбезопасности Азербайджана заявила, что перехватила переговоры наемников, участвовавших в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе, по данным ведомства, Армения использует в боях наемников из Ирака и Сирии.

"Это абсолютно неверные высказывания", - сказал собеседник агентства. "Если имеются в виду курды, то у них и своих проблем достаточно, чтобы еще и на стороне Армении воевать", - добавил представитель сирийской курдской партии демократического союза.

По его словам, Турции было бы выгодно продвигать идею о привлечении наемников, с тем "чтобы Анкара смогла оправдать свои вмешательства на стороне Азербайджана".
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 08:00
"Турция должна присутствовать". Что происходит в Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаИракСирияАзербайджанАрменияВ мире
 
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