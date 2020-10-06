https://ria.ru/20201006/kurdy-1578479134.html

Сирийские курды ответили на обвинения Баку в участии в боях в Карабахе

Заявление службы госбезопасности Азербайджана о том, что Армения использует в боях на линии соприкосновения в Карабахе наемников из Ирака и Сирии, не... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:29

2020-10-06T17:29

2020-10-06T17:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

ирак

сирия

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578184897_0:86:3068:1812_1400x0_80_0_0_f36c475c844531a78350c1714763dcd5.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Заявление службы госбезопасности <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> о том, что <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> использует в боях на линии соприкосновения в Карабахе наемников из Ирака и Сирии, не соответствует действительности, сказал РИА Новости представитель сирийской курдской партии демократического союза Абдусалам Али.Ранее служба госбезопасности Азербайджана заявила, что перехватила переговоры наемников, участвовавших в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе, по данным ведомства, Армения использует в боях наемников из <a href="https://ria.ru/location_Iraq" target="_blank">Ирака</a> и <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a>.По его словам, <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> было бы выгодно продвигать идею о привлечении наемников, с тем "чтобы Анкара смогла оправдать свои вмешательства на стороне Азербайджана".Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

goldmikron Это очередной ход Эрдогана, который планирует агрессию против курдов. Почву готовит. 11

2

нагорно-карабахская республика

ирак

сирия

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, ирак, сирия, азербайджан, армения, в мире