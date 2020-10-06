Сирийские курды ответили на обвинения Баку в участии в боях в Карабахе
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Заявление службы госбезопасности Азербайджана о том, что Армения использует в боях на линии соприкосновения в Карабахе наемников из Ирака и Сирии, не соответствует действительности, сказал РИА Новости представитель сирийской курдской партии демократического союза Абдусалам Али.
"Это абсолютно неверные высказывания", - сказал собеседник агентства. "Если имеются в виду курды, то у них и своих проблем достаточно, чтобы еще и на стороне Армении воевать", - добавил представитель сирийской курдской партии демократического союза.
По его словам, Турции было бы выгодно продвигать идею о привлечении наемников, с тем "чтобы Анкара смогла оправдать свои вмешательства на стороне Азербайджана".
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе