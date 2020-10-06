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"Невозможно терпеть": Путин прокомментировал запрет вывоза леса-кругляка
Президент РФ Владимир Путин объяснил свое решение о запрете вывоза леса-кругляка из России тем, что "невозможно больше терпеть" хищническую рубку леса, которая... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T19:36
2020-10-06T19:36
россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> объяснил свое решение о запрете вывоза леса-кругляка из России тем, что "невозможно больше терпеть" хищническую рубку леса, которая может привести к тому, что страна останется без этого важного ресурса.Глава государства ранее поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.По его словам, "если ничего не делать в этом направлении", у самой богатой лесом страны "не останется ничего".
https://ria.ru/20200930/les-1578010063.html
https://ria.ru/20200930/les-1577980948.html
терпел-терпел и наконец не выдержал? десятилетия об этой проблеме говорилось
55
.....Поверьте мне, именно этим я и занимаюсь достаточно много лет....... Ну а сейчас - то почему нужно терпеть это до 1 января 2022 года. Ещё 15 месяцев ? За это время вывезут за рубеж миллионы и миллионы кубометров леса.
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россия
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россия, владимир путин, экономика

"Невозможно терпеть": Путин прокомментировал запрет вывоза леса-кругляка

19:36 06.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД осматривает лесовоз, гружёный необработанной древесиной, так называемым "кругляком", в городе Лесосибирске
Инспектор ГИБДД осматривает лесовоз, гружёный необработанной древесиной, так называемым кругляком, в городе Лесосибирске - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил свое решение о запрете вывоза леса-кругляка из России тем, что "невозможно больше терпеть" хищническую рубку леса, которая может привести к тому, что страна останется без этого важного ресурса.
Глава государства ранее поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.
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"По поводу леса-кругляка: кто-то из коллег спрашивал, почему раньше не запретили... Поверьте мне, именно этим я и занимаюсь достаточно много лет. Но вопрос в чем - чистка леса, санитарные рубки леса сразу в качестве аргумента идут, сохранение рабочих мест и так далее, тысяча причин. Но я исхожу из того, что вообще в лесном комплексе те, кто занимается этим, и занимается на протяжении многих лет, уже имеют достаточно средств для того, чтобы заниматься переработкой, или, во всяком случае, имеют возможности для привлечения кредитных ресурсов", - сказал Путин на встрече с главами думских партий во вторник.

По его словам, "если ничего не делать в этом направлении", у самой богатой лесом страны "не останется ничего".

"Именно поэтому считаю, что дальше невозможно больше терпеть, особенно хищническую вырубку леса", — добавил президент.

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