https://ria.ru/20201006/kruglyak-1578510518.html

"Невозможно терпеть": Путин прокомментировал запрет вывоза леса-кругляка

Президент РФ Владимир Путин объяснил свое решение о запрете вывоза леса-кругляка из России тем, что "невозможно больше терпеть" хищническую рубку леса, которая... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T19:36

2020-10-06T19:36

2020-10-06T19:36

россия

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> объяснил свое решение о запрете вывоза леса-кругляка из России тем, что "невозможно больше терпеть" хищническую рубку леса, которая может привести к тому, что страна останется без этого важного ресурса.Глава государства ранее поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.По его словам, "если ничего не делать в этом направлении", у самой богатой лесом страны "не останется ничего".

https://ria.ru/20200930/les-1578010063.html

https://ria.ru/20200930/les-1577980948.html

Вадим Антонов терпел-терпел и наконец не выдержал? десятилетия об этой проблеме говорилось 55

Рома Филл .....Поверьте мне, именно этим я и занимаюсь достаточно много лет....... Ну а сейчас - то почему нужно терпеть это до 1 января 2022 года. Ещё 15 месяцев ? За это время вывезут за рубеж миллионы и миллионы кубометров леса. 47

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика