"Невозможно терпеть": Путин прокомментировал запрет вывоза леса-кругляка
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД осматривает лесовоз, гружёный необработанной древесиной, так называемым "кругляком", в городе Лесосибирске
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил свое решение о запрете вывоза леса-кругляка из России тем, что "невозможно больше терпеть" хищническую рубку леса, которая может привести к тому, что страна останется без этого важного ресурса.
Глава государства ранее поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.
30 сентября, 16:26В России создают нейросеть для контроля за вырубкой леса
"По поводу леса-кругляка: кто-то из коллег спрашивал, почему раньше не запретили... Поверьте мне, именно этим я и занимаюсь достаточно много лет. Но вопрос в чем - чистка леса, санитарные рубки леса сразу в качестве аргумента идут, сохранение рабочих мест и так далее, тысяча причин. Но я исхожу из того, что вообще в лесном комплексе те, кто занимается этим, и занимается на протяжении многих лет, уже имеют достаточно средств для того, чтобы заниматься переработкой, или, во всяком случае, имеют возможности для привлечения кредитных ресурсов", - сказал Путин на встрече с главами думских партий во вторник.
По его словам, "если ничего не делать в этом направлении", у самой богатой лесом страны "не останется ничего".
"Именно поэтому считаю, что дальше невозможно больше терпеть, особенно хищническую вырубку леса", — добавил президент.
30 сентября, 10:05Хищения при продаже леса в России зашкаливали, заявил Путин