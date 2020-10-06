https://ria.ru/20201006/koyki-1578522898.html
Ракова оценила ситуацию с количеством коек для заболевших COVID-19
Коек в Москве для заболевших коронавирусом пока хватает, но их резервы не бесконечны, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T21:17
2020-10-06T21:17
2020-10-06T21:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Коек в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> для заболевших коронавирусом пока хватает, но их резервы не бесконечны, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва