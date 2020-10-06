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https://ria.ru/20201006/koyki-1578522898.html
Ракова оценила ситуацию с количеством коек для заболевших COVID-19
Коек в Москве для заболевших коронавирусом пока хватает, но их резервы не бесконечны, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T21:17
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Коек в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> для заболевших коронавирусом пока хватает, но их резервы не бесконечны, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

Ракова оценила ситуацию с количеством коек для заболевших COVID-19

21:17 06.10.2020 (обновлено: 21:22 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Коек в Москве для заболевших коронавирусом пока хватает, но их резервы не бесконечны, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы медицинских мощностей. Но давайте будем откровенны - коек всегда конечное количество, и сколько бы мы их не разворачивали, им когда-то придёт конец", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 1".

Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
 
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