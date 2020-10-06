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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578524827.html
Власти Москвы объяснили рост числа случаев COVID-19
Высокие показатели инфицирования коронавирусом в Москве — это в основном результат поведения горожан, заявила в эфире "России 1" вице-мэр столицы по вопросам... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T21:34
2020-10-07T01:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Высокие показатели инфицирования коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — это в основном результат поведения горожан, заявила в эфире "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 1</a>" вице-мэр столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Вице-мэр также сообщила, что в московских больницах пока хватает мест для больных COVID-19, но резервы не бесконечны. По ее словам, весной пришлось перепрофилировать основную часть коек для борьбы с коронавирусом, в результате остановилось оказание плановой медицинской помощи.Она также отметила, что сейчас власти пытаются сформировать дополнительные временные госпитали.За минувшие сутки, по данным оперштаба, в Москве выявили 4082 новых случая заражения коронавирусом. Всего по России число заболевших выросло на 11 615 человек, до 1 237 504.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578532280.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
Что она несет? Причина роста заболеваемости - это открытие курортов летом, с целью пополнить бюджет. А на людей как всегда плевать.
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Причина роста - послабления и открытие разных заведений, школ и прочих массовых вирусосбрников. Но власти в этом никогда не признаются, легче свалить на маски, которые не помогают от вируса.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

Власти Москвы объяснили рост числа случаев COVID-19

21:34 06.10.2020 (обновлено: 01:29 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Высокие показатели инфицирования коронавирусом в Москве — это в основном результат поведения горожан, заявила в эфире "России 1" вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"После достаточно длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернулись в город. Но, на мой взгляд, вторая, и она главная причина, — это поведенческая причина. Несмотря на то что у нас очень высокие цифры заболеваемости, тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции", — пояснила она.

Медицинские работники в здании карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 23:02Распространение нового коронавируса
В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Вице-мэр также сообщила, что в московских больницах пока хватает мест для больных COVID-19, но резервы не бесконечны. По ее словам, весной пришлось перепрофилировать основную часть коек для борьбы с коронавирусом, в результате остановилось оказание плановой медицинской помощи.

"Мы открываем две больницы. Это в Крылатском и в Сокольниках. У нас на сегодняшний день есть еще два центра, которые мы, если потребуется, в ближайшее время откроем. Это торговый центр "Москва", он законсервирован, и сейчас идет работа по формированию коллектива и расконсервированию этого госпиталя. И центр на ВДНХ", — добавила Ракова.

Она также отметила, что сейчас власти пытаются сформировать дополнительные временные госпитали.
За минувшие сутки, по данным оперштаба, в Москве выявили 4082 новых случая заражения коронавирусом. Всего по России число заболевших выросло на 11 615 человек, до 1 237 504.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
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