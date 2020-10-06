Власти Москвы объяснили рост числа случаев COVID-19
21:34 06.10.2020 (обновлено: 01:29 07.10.2020)
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Высокие показатели инфицирования коронавирусом в Москве — это в основном результат поведения горожан, заявила в эфире "России 1" вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"После достаточно длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернулись в город. Но, на мой взгляд, вторая, и она главная причина, — это поведенческая причина. Несмотря на то что у нас очень высокие цифры заболеваемости, тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции", — пояснила она.
Вице-мэр также сообщила, что в московских больницах пока хватает мест для больных COVID-19, но резервы не бесконечны. По ее словам, весной пришлось перепрофилировать основную часть коек для борьбы с коронавирусом, в результате остановилось оказание плановой медицинской помощи.
"Мы открываем две больницы. Это в Крылатском и в Сокольниках. У нас на сегодняшний день есть еще два центра, которые мы, если потребуется, в ближайшее время откроем. Это торговый центр "Москва", он законсервирован, и сейчас идет работа по формированию коллектива и расконсервированию этого госпиталя. И центр на ВДНХ", — добавила Ракова.
Она также отметила, что сейчас власти пытаются сформировать дополнительные временные госпитали.
За минувшие сутки, по данным оперштаба, в Москве выявили 4082 новых случая заражения коронавирусом. Всего по России число заболевших выросло на 11 615 человек, до 1 237 504.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.