https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578524827.html

Власти Москвы объяснили рост числа случаев COVID-19

Высокие показатели инфицирования коронавирусом в Москве — это в основном результат поведения горожан, заявила в эфире "России 1" вице-мэр столицы по вопросам... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T21:34

2020-10-06T21:34

2020-10-07T01:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Высокие показатели инфицирования коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — это в основном результат поведения горожан, заявила в эфире "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 1</a>" вице-мэр столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Вице-мэр также сообщила, что в московских больницах пока хватает мест для больных COVID-19, но резервы не бесконечны. По ее словам, весной пришлось перепрофилировать основную часть коек для борьбы с коронавирусом, в результате остановилось оказание плановой медицинской помощи.Она также отметила, что сейчас власти пытаются сформировать дополнительные временные госпитали.За минувшие сутки, по данным оперштаба, в Москве выявили 4082 новых случая заражения коронавирусом. Всего по России число заболевших выросло на 11 615 человек, до 1 237 504.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578532280.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

risri60 Что она несет? Причина роста заболеваемости - это открытие курортов летом, с целью пополнить бюджет. А на людей как всегда плевать. 107

invisible.man.12 Причина роста - послабления и открытие разных заведений, школ и прочих массовых вирусосбрников. Но власти в этом никогда не признаются, легче свалить на маски, которые не помогают от вируса. 80

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество