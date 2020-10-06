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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html
Найдено неожиданное "полезное" свойство коронавируса
Американские ученые обнаружили неожиданное свойство коронавируса, по их данным, SARS-CoV-2 может заглушать боль. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T20:38
2020-10-06T21:30
распространение нового коронавируса
коронавирус sars
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
наука
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Американские ученые обнаружили неожиданное свойство <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, по их данным, SARS-CoV-2 может заглушать боль.Результаты исследования опубликовали в журнале <a href="https://journals.lww.com/pain/Abstract/9000/SARS_CoV_2_Spike_protein_co_opts.98244.aspx" target="_blank" rel="nofollow noopener">Pain</a>.Эксперты отмечают, что эффект анестезии возникает благодаря соединению S-белка, обеспечивающего проникновение коронавируса в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами.Нарушение передачи сигналов, отвечающих за болевые ощущения, происходит с участием нейропилина-1 и VEGF-A — другого белка, являющегося фактором роста эндотелия сосудов. Таким образом, ученые обнаружили возможную причину бессимптомного течения COVID-19, при котором заболевший практически не замечает ухудшения самочувствия. Исследователи планируют более детально изучить свойства нейропилина-1, так как его свойства могут оказаться полезными для анестезиологов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578446726.html
Только больше становится похоже, что он искусственный. Раньше всех стран случаи непонятной пневмонии начались в США. Они почему то связали это с электронными сигаретами. Но потом как то замолчали. Ну а уже потом Китай.
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РИА Новости
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коронавирус sars, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, открытия - риа наука, наука, в мире

Найдено неожиданное "полезное" свойство коронавируса

20:38 06.10.2020 (обновлено: 21:30 06.10.2020)
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Американские ученые обнаружили неожиданное свойство коронавируса, по их данным, SARS-CoV-2 может заглушать боль.
Результаты исследования опубликовали в журнале Pain.
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 15:20Распространение нового коронавируса
Вирусологи рассказали о людях с врожденной защитой от коронавируса
Эксперты отмечают, что эффект анестезии возникает благодаря соединению S-белка, обеспечивающего проникновение коронавируса в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами.
Нарушение передачи сигналов, отвечающих за болевые ощущения, происходит с участием нейропилина-1 и VEGF-A — другого белка, являющегося фактором роста эндотелия сосудов.
Таким образом, ученые обнаружили возможную причину бессимптомного течения COVID-19, при котором заболевший практически не замечает ухудшения самочувствия. Исследователи планируют более детально изучить свойства нейропилина-1, так как его свойства могут оказаться полезными для анестезиологов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус SARSКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Открытия - РИА НаукаНаукаВ мире
 
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