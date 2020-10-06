https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html

Найдено неожиданное "полезное" свойство коронавируса

Американские ученые обнаружили неожиданное свойство коронавируса, по их данным, SARS-CoV-2 может заглушать боль. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T20:38

2020-10-06T20:38

2020-10-06T21:30

распространение нового коронавируса

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Американские ученые обнаружили неожиданное свойство <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, по их данным, SARS-CoV-2 может заглушать боль.Результаты исследования опубликовали в журнале <a href="https://journals.lww.com/pain/Abstract/9000/SARS_CoV_2_Spike_protein_co_opts.98244.aspx" target="_blank" rel="nofollow noopener">Pain</a>.Эксперты отмечают, что эффект анестезии возникает благодаря соединению S-белка, обеспечивающего проникновение коронавируса в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами.Нарушение передачи сигналов, отвечающих за болевые ощущения, происходит с участием нейропилина-1 и VEGF-A — другого белка, являющегося фактором роста эндотелия сосудов. Таким образом, ученые обнаружили возможную причину бессимптомного течения COVID-19, при котором заболевший практически не замечает ухудшения самочувствия. Исследователи планируют более детально изучить свойства нейропилина-1, так как его свойства могут оказаться полезными для анестезиологов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578446726.html

Алексей Только больше становится похоже, что он искусственный. Раньше всех стран случаи непонятной пневмонии начались в США. Они почему то связали это с электронными сигаретами. Но потом как то замолчали. Ну а уже потом Китай. 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус sars, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, открытия - риа наука, наука, в мире