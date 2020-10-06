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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578494861.html
В ОАЭ выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Число случаев заражения новым коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах с начала пандемии превысило 100 тысяч человек, ежедневный прирост числа заболевших... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:25
2020-10-06T18:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
оаэ
дубай (город)
в мире
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<strong>ДОХА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Число случаев заражения новым коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах с начала пандемии превысило 100 тысяч человек, ежедневный прирост числа заболевших превышает тысячу человек, сообщил минздрав страны."После проведения 102 379 тестов в <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> с начала пандемии были выявлены 100 794 случая заражения, за минувшие сутки число выявленных заболевших составило 1 061. Излечились 90 556 пациентов. Число летальных исходов с начала пандемии составило 435", - отмечается в сообщении минздрава в <a href="https://twitter.com/mohapuae" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.С середины сентября в ОАЭ наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом после того, как в августе этот показатель снизился до менее 200 человек в день из-за введенных ранее строгих ограничений на перемещение. В марте после начала пандемии в ночное время в Эмиратах действовал комендантский час, днем были закрыты все общественные места, торговые центры, не работали многие компании, жителям разрешалось покидать дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек после уведомления полиции. Однако летом власти <a href="http://ria.ru/location_Dubai/" target="_blank" data-auto="true">Дубая</a> открыли эмират и аэропорт для туристов, после чего заболеваемость начала расти. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
оаэ
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, оаэ, дубай (город), в мире

В ОАЭ выявили рекордное число новых случаев коронавируса

18:25 06.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГород Абу-Даби
Город Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ДОХА, 6 окт - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах с начала пандемии превысило 100 тысяч человек, ежедневный прирост числа заболевших превышает тысячу человек, сообщил минздрав страны.
"После проведения 102 379 тестов в ОАЭ с начала пандемии были выявлены 100 794 случая заражения, за минувшие сутки число выявленных заболевших составило 1 061. Излечились 90 556 пациентов. Число летальных исходов с начала пандемии составило 435", - отмечается в сообщении минздрава в Twitter.
С середины сентября в ОАЭ наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом после того, как в августе этот показатель снизился до менее 200 человек в день из-за введенных ранее строгих ограничений на перемещение. В марте после начала пандемии в ночное время в Эмиратах действовал комендантский час, днем были закрыты все общественные места, торговые центры, не работали многие компании, жителям разрешалось покидать дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек после уведомления полиции. Однако летом власти Дубая открыли эмират и аэропорт для туристов, после чего заболеваемость начала расти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ОАЭДубай (город)В мире
 
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