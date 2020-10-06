https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578487569.html

В Кремле не увидели элементов локдауна в мерах против COVID-19

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Кремле не усматривают элементов локдауна в мерах по коронавирусу: экономика страны не закрывается, а решения по мерам приняты... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:57

2020-10-06T17:57

2020-10-06T17:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Кремле не усматривают элементов локдауна в мерах по коронавирусу: экономика страны не закрывается, а решения по мерам приняты лишь в отдельных регионах, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Вы видите, что пока нет никаких элементов локдауна, есть решения отдельных регионов по каникулам. Есть рекомендации пожилым людям, которые входят в группу риска, но экономика не закрывается, все работает. Во многом это объясняется тем, что система здравоохранения находится в мобилизованном состоянии, что дает нам гораздо большую устойчивость на фоне эпидемиологических угроз", - сказал Песков журналистам.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество