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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578487569.html
В Кремле не увидели элементов локдауна в мерах против COVID-19
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Кремле не усматривают элементов локдауна в мерах по коронавирусу: экономика страны не закрывается, а решения по мерам приняты... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:57
2020-10-06T17:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Кремле не усматривают элементов локдауна в мерах по коронавирусу: экономика страны не закрывается, а решения по мерам приняты лишь в отдельных регионах, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Вы видите, что пока нет никаких элементов локдауна, есть решения отдельных регионов по каникулам. Есть рекомендации пожилым людям, которые входят в группу риска, но экономика не закрывается, все работает. Во многом это объясняется тем, что система здравоохранения находится в мобилизованном состоянии, что дает нам гораздо большую устойчивость на фоне эпидемиологических угроз", - сказал Песков журналистам.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

В Кремле не увидели элементов локдауна в мерах против COVID-19

17:57 06.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодой человек у турникета с установленным дистанционным тепловизором на станции метро "Спартак" в Москве
Молодой человек у турникета с установленным дистанционным тепловизором на станции метро Спартак в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Кремле не усматривают элементов локдауна в мерах по коронавирусу: экономика страны не закрывается, а решения по мерам приняты лишь в отдельных регионах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы видите, что пока нет никаких элементов локдауна, есть решения отдельных регионов по каникулам. Есть рекомендации пожилым людям, которые входят в группу риска, но экономика не закрывается, все работает. Во многом это объясняется тем, что система здравоохранения находится в мобилизованном состоянии, что дает нам гораздо большую устойчивость на фоне эпидемиологических угроз", - сказал Песков журналистам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
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