https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578485834.html
Песков рассказал о штабе по коронавирусу в Кремле
В Кремле есть свой ведомственный штаб по коронавирусу, который будет собирать данные по работающим удаленно сотрудникам администрации, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:52
2020-10-06T17:52
2020-10-06T17:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле есть свой ведомственный штаб по коронавирусу, который будет собирать данные по работающим удаленно сотрудникам администрации, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Во вторник в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы, говорится, что работодатели в Москве должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые ушли на удаленку, говорится в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.Мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удалённую работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также сотрудники медицинских организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578440004.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, дмитрий песков, общество