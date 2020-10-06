https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578472155.html

Эпидемиолог назвала наиболее подверженную коронавирусу возрастную группу

Большая часть заболевших коронавирусной инфекцией - это люди трудоспособного возраста, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:03

2020-10-06T17:03

2020-10-06T17:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Большая часть заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекцией</a> - это люди трудоспособного возраста, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная."Основное количество заболевших приходится на трудоспособный возраст, возраст наиболее активного общения людей", - сказала Пшеничная на форуме "Дни вирусологии 2020".Она уточнила, что около 70% заболевших приходится на возрастную группу от 18 до 65 лет.Дети, по словам Пшеничной, также участвуют в эпидемиологическом процессе, но сейчас, так как у них начались каникулы, то доля заболевших в общей структуре будет ниже, чем за сентябрь.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество