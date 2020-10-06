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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578468922.html
Эпидемиолог напомнила о несбывшихся прогнозах по коронавирусу
Прогнозы о том, что при теплой погоде распространение COVID-19 замедлится, не оправдались, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:49
2020-10-06T16:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Прогнозы о том, что при теплой погоде распространение COVID-19 замедлится, не оправдались, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная."Прогнозы по поводу того, что более теплые условия снижают эффективность передачи COVID-19,... не оправдались, все равно нужно дополнительное вмешательство для сдерживания распространения инфекции", - сказала Пшеничная на форуме "Дни вирусологии 2020".Она уточнила, что высокая температура никак не повлияла на интенсивность передачи вируса, так же как и высокая влажность.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Эпидемиолог напомнила о несбывшихся прогнозах по коронавирусу

16:49 06.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТемпература 31 градус на табло на Тверской улице в Москве
Температура 31 градус на табло на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Прогнозы о том, что при теплой погоде распространение COVID-19 замедлится, не оправдались, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Прогнозы по поводу того, что более теплые условия снижают эффективность передачи COVID-19,... не оправдались, все равно нужно дополнительное вмешательство для сдерживания распространения инфекции", - сказала Пшеничная на форуме "Дни вирусологии 2020".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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