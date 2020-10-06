https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578459337.html

ВТО пересмотрела прогноз падения мировой торговли из-за коронавируса

Всемирная торговая организация улучшила прогноз падения мировой торговли из-за пандемии COVID-19 в текущем году до 9,2%, однако в 2021 году теперь ожидается... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:07

2020-10-06T16:07

2020-10-06T16:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

всемирная торговая организация (вто)

экономика

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<strong>ЦЮРИХ, 6 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_torgovaja_organizacija" target="_blank">Всемирная торговая организация</a> улучшила прогноз падения мировой торговли из-за пандемии COVID-19 в текущем году до 9,2%, однако в 2021 году теперь ожидается рост лишь на 7,2%, следует из доклада ВТО, обнародованного во вторник.В апреле организация ожидала, что сокращение мировой торговли в 2020 году может достичь 13-32% в зависимости от сценария развития пандемии, а рост в 2021 году оценивался в 21,3%.Как отмечается, мировая торговля демонстрирует признаки восстановления после глубокого спада, вызванного COVID-19, но экономисты ВТО предупреждают, что любое восстановление может быть нарушено продолжающимися эффектами пандемии."Текущие данные предполагают прогнозируемое снижение на текущий год, которое будет менее серьезным, чем падение на 12,9%, предусмотренное более оптимистичным из двух сценариев, изложенных в апрельском прогнозе торговли ВТО", - уточняется в докладе.По данным организации, высокие торговые показатели в июне и июле вселили некоторые признаки оптимизма в отношении общего роста торговли в 2020 году. "Рост торговли товарами, связанными с COVID-19, был особенно высоким в эти месяцы, что свидетельствует о способности торговли помочь правительствам в получении необходимых поставок", - сообщили в ВТО.При этом отмечается, что прогноз на следующий год более пессимистичен, чем предыдущая оценка роста на 21,3%, в результате чего торговля товарами в 2021 году будет значительно ниже, чем ожидалось до пандемии.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html

https://ria.ru/20200917/uscherb-1577390431.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, всемирная торговая организация (вто), экономика