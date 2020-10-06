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https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578459337.html
ВТО пересмотрела прогноз падения мировой торговли из-за коронавируса
Всемирная торговая организация улучшила прогноз падения мировой торговли из-за пандемии COVID-19 в текущем году до 9,2%, однако в 2021 году теперь ожидается... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:07
2020-10-06T16:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
всемирная торговая организация (вто)
экономика
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<strong>ЦЮРИХ, 6 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_torgovaja_organizacija" target="_blank">Всемирная торговая организация</a> улучшила прогноз падения мировой торговли из-за пандемии COVID-19 в текущем году до 9,2%, однако в 2021 году теперь ожидается рост лишь на 7,2%, следует из доклада ВТО, обнародованного во вторник.В апреле организация ожидала, что сокращение мировой торговли в 2020 году может достичь 13-32% в зависимости от сценария развития пандемии, а рост в 2021 году оценивался в 21,3%.Как отмечается, мировая торговля демонстрирует признаки восстановления после глубокого спада, вызванного COVID-19, но экономисты ВТО предупреждают, что любое восстановление может быть нарушено продолжающимися эффектами пандемии."Текущие данные предполагают прогнозируемое снижение на текущий год, которое будет менее серьезным, чем падение на 12,9%, предусмотренное более оптимистичным из двух сценариев, изложенных в апрельском прогнозе торговли ВТО", - уточняется в докладе.По данным организации, высокие торговые показатели в июне и июле вселили некоторые признаки оптимизма в отношении общего роста торговли в 2020 году. "Рост торговли товарами, связанными с COVID-19, был особенно высоким в эти месяцы, что свидетельствует о способности торговли помочь правительствам в получении необходимых поставок", - сообщили в ВТО.При этом отмечается, что прогноз на следующий год более пессимистичен, чем предыдущая оценка роста на 21,3%, в результате чего торговля товарами в 2021 году будет значительно ниже, чем ожидалось до пандемии.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html
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коронавирус covid-19, всемирная торговая организация (вто), экономика

ВТО пересмотрела прогноз падения мировой торговли из-за коронавируса

16:07 06.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЦЮРИХ, 6 окт - РИА Новости. Всемирная торговая организация улучшила прогноз падения мировой торговли из-за пандемии COVID-19 в текущем году до 9,2%, однако в 2021 году теперь ожидается рост лишь на 7,2%, следует из доклада ВТО, обнародованного во вторник.
В апреле организация ожидала, что сокращение мировой торговли в 2020 году может достичь 13-32% в зависимости от сценария развития пандемии, а рост в 2021 году оценивался в 21,3%.
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"ВТО прогнозирует снижение объема мировой торговли товарами на 9,2% в 2020 году с последующим ростом на 7,2% в 2021 году. Эти оценки подвержены необычайно высокой степени неопределенности, поскольку они зависят от развития пандемии и реакции правительств на нее", - говорится в документе.
Как отмечается, мировая торговля демонстрирует признаки восстановления после глубокого спада, вызванного COVID-19, но экономисты ВТО предупреждают, что любое восстановление может быть нарушено продолжающимися эффектами пандемии.
"Текущие данные предполагают прогнозируемое снижение на текущий год, которое будет менее серьезным, чем падение на 12,9%, предусмотренное более оптимистичным из двух сценариев, изложенных в апрельском прогнозе торговли ВТО", - уточняется в докладе.
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По данным организации, высокие торговые показатели в июне и июле вселили некоторые признаки оптимизма в отношении общего роста торговли в 2020 году. "Рост торговли товарами, связанными с COVID-19, был особенно высоким в эти месяцы, что свидетельствует о способности торговли помочь правительствам в получении необходимых поставок", - сообщили в ВТО.
При этом отмечается, что прогноз на следующий год более пессимистичен, чем предыдущая оценка роста на 21,3%, в результате чего торговля товарами в 2021 году будет значительно ниже, чем ожидалось до пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Всемирная торговая организация (ВТО)Экономика
 
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