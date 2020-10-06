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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578446726.html
Вирусологи рассказали о людях с врожденной защитой от коронавируса
Вирусологи в разговоре с РБК подтвердили существование групп людей с врожденной защитой от COVID-19. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:20
2020-10-06T16:58
распространение нового коронавируса
александр чепурнов
валерий безносенко
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
лариса попович
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Вирусологи в разговоре с <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> подтвердили существование групп людей с врожденной защитой от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>.Накануне <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> заявил, что определенные генные мутации могут препятствовать заражению коронавирусом."Чувствительность людей к вирусам, в том числе и к COVID-19, неодинакова. Ген, затрагивающий белок ACE2, может быть фактором для чувствительности", — заявил доктор медицинских наук и вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>.Он также подчеркнул, что гены, помимо заражения, влияют на течение болезни и патологические изменения, вызванные инфекцией.Бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" вирусолог <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov" target="_blank">Александр Чепурнов</a> уточнил, что попадание вируса в организм происходит из-за "некого антирецептора", который в случае совпадения с рецептором клетки "цепляется" за него."Поэтому если есть какие-нибудь мутации, которые повреждают рецептор клетки, вирус к такому человеку проникнуть не может", — пояснил он.Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Popovich/" target="_blank" data-auto="true">Лариса Попович</a>, в свою очередь, подчеркнула необходимость отложить исследования генной защиты от коронавируса на менее горячее время."Мало информации у нас пока, она должна накапливаться. Ее некогда даже анализировать", — сказала она.Инфекционист <a href="http://ria.ru/person_valeriy-beznosenko/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Безносенко</a> не исключил влияния генов на течение болезни, но также призвал к более тщательному изучению данной версии.В России за последние сутки выявили 11 615 заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, из них 4082 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Всего в стране зафиксировали более 1,2 миллиона случаев коронавируса, около 20 тысяч пациентов скончались, свыше 988 тысяч человек выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/karty-1578408222.html
https://ria.ru/20201005/samoizolyatsiya-1578318923.html
Да это и без вирусологов и так понятно. Зачем всех принуждать своими ограничениями. Кто рискует, или считает себя незащищенным пусть сам носит маски или самоизолируется (хоть в бункер, лишь бы жить не мешал).
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александр чепурнов, валерий безносенко, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лариса попович, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Вирусологи рассказали о людях с врожденной защитой от коронавируса

15:20 06.10.2020 (обновлено: 16:58 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вирусологи в разговоре с РБК подтвердили существование групп людей с врожденной защитой от COVID-19.
Накануне Роспотребнадзор заявил, что определенные генные мутации могут препятствовать заражению коронавирусом.
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"Чувствительность людей к вирусам, в том числе и к COVID-19, неодинакова. Ген, затрагивающий белок ACE2, может быть фактором для чувствительности", — заявил доктор медицинских наук и вирусолог Анатолий Альтштейн.
Он также подчеркнул, что гены, помимо заражения, влияют на течение болезни и патологические изменения, вызванные инфекцией.
Бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" вирусолог Александр Чепурнов уточнил, что попадание вируса в организм происходит из-за "некого антирецептора", который в случае совпадения с рецептором клетки "цепляется" за него.
"Поэтому если есть какие-нибудь мутации, которые повреждают рецептор клетки, вирус к такому человеку проникнуть не может", — пояснил он.
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Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, в свою очередь, подчеркнула необходимость отложить исследования генной защиты от коронавируса на менее горячее время.
"Мало информации у нас пока, она должна накапливаться. Ее некогда даже анализировать", — сказала она.
Инфекционист Валерий Безносенко не исключил влияния генов на течение болезни, но также призвал к более тщательному изучению данной версии.
В России за последние сутки выявили 11 615 заболевших COVID-19, из них 4082 в Москве. Всего в стране зафиксировали более 1,2 миллиона случаев коронавируса, около 20 тысяч пациентов скончались, свыше 988 тысяч человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ЧепурновВалерий БезносенкоАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЛариса ПоповичЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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