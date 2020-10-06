https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578440004.html

Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве становится все драматичнее

Власти Москвы на фоне роста заболеваемости коронавирусом вводят новые ограничительные меры, в том числе приостанавливают действие социальных карт пенсионеров и... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:06

2020-10-06T15:06

2020-10-06T15:06

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> на фоне роста заболеваемости коронавирусом вводят новые ограничительные меры, в том числе приостанавливают действие социальных карт пенсионеров и школьников. Об этом сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-o-resheniyah-06-10-2020" target="_blank" rel="nofollow noopener">личном блоге</a>. "Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны", — написал мэр, отметив, что количество госпитализированных сегодня превысило тысячу человек и рост продолжается.Поэтому столичные власти приостанавливают льготный проезд школьников в общественном транспорте. Эта мера будет действовать в течение каникул — с 9 по 18 октября. А социальные карты пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями перестанут действовать с 9 по 28 октября.При этом Собянин отметил, что четверть среди новых заболевших — это люди старше 65 лет.Кроме того, столичные власти закрывают кассы по продаже билетов в учреждения культуры, их можно будет приобрести только онлайн. Это должно помочь контролировать заполняемость залов и соблюдение правил рассадки.Еще одна мера касается работодателей. Все городские предприятия и организации должны будут еженедельно информировать столичное правительство о переводе не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. За непредставление эти сведений работодателям грозит штраф или приостановление деятельности.За последние сутки в Москве выявили 4082 новых случаев COVID-19 — на уровне значений середины мая. Большинство из заболевших — люди в возрасте от 18 до 65 лет, но среди них 12,5 процентов — дети, 11,4 — люди от 66 до 79 лет и 4,8 процента — старше 80 лет. Госпитализация потребовалась 1049 пациентам. На ИВЛ в столичных больницах сейчас находятся 253 человека.750 тысяч штрафовВ Москве продолжает действовать масочный и перчаточный режим. Накануне в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что с марта москвичи и гости города получили 750 тысяч штрафов за нарушения требований по COVID-19."Если учесть, что в апреле-июне режим самоизоляции должны были соблюдать как минимум восемь миллионов человек, то штрафы коснулись каждого десятого. Бизнес привлекали к ответственности свыше 27 тысяч раз. В 150 случаях применялась максимально строгая мера — временная приостановка деятельности", — заявили в штабе.Там также отметили, что 95 процентов москвичей, заболевших COVID-19, добросовестно соблюдали режим самоизоляции, что позволило снизить уровень заболеваемости."Штрафы — страшно неприятная штука. Но не в последнюю очередь благодаря ним, появляется шанс снизить уровень заболеваемости, не прибегая к новым, гораздо более серьезным ограничениям", — добавили в штабе.Мнение вирусологаДоктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> считает, что действующие ограничительные меры ужесточать не нужно, но требуется более тщательно следить за их выполнением. При этом специалист отметил, что порой не только население усугубляет эпидемиологическую обстановку, но и, например, работодатели, которые не хотят отпускать сотрудников на удаленную работу."Есть рекомендации, чтобы 30 процентов людей добровольно ушли на работу в удаленном доступе. И они готовы, но предпринимателям это не очень выгодно, они могут оказывать давление", — сказал Альтштейн.Таким образом, по мнению вирусолога, нужно обратить внимание и на органы, контролирующие выполнение эпидтребований, однако контроль за населением должен быть "без грубого воздействия"."В метро можно повысить внимание: например, люди не носят маски, делать им замечания. Я думаю, что, если в метро 50 процентов людей в масках, а остальные без, нужно их упрекать, это подействует", — считает он.В заключение Альтштейн отметил, что "нужно протянуть несколько месяцев, пока будет доступна вакцина".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578393954.html

https://ria.ru/20201006/plato-1578364550.html

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578378649.html

alratko Понятно вводить ограничения очень не популярная мера, когда экономика и так находится в том месте, что пониже спины. Но заставить людей соблюдать элементарные меры защиты можно. Первые несколько дней предупреждать, а затем только штраф. Люди понимают наказание только рублем. Все расслабились. Учитывая темп роста заболеваемости майский пик покажется цветочками. 128

petrosava Быстро же Бордюрыч переобулся: пару недель всего прошло, после его заявления о "отсутствии второй волны"... Кое кого напоминает, по продолжительности памяти... 125

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество