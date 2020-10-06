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На стимулирующие выплаты медикам выделили более 11,2 миллиарда рублей
Правительство России выделило более 11,2 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, следует из распоряжения кабмина,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:46
2020-10-06T14:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
правительство рф
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF" target="_blank">Правительство России</a> выделило более 11,2 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном <a href="http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/government" target="_blank" rel="nofollow noopener">интернет-портале правовой информации</a>."Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 11254904,3 тысячи рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", - говорится в документе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, правительство рф

На стимулирующие выплаты медикам выделили более 11,2 миллиарда рублей

14:46 06.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОбход главного врача отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Обход главного врача отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство России выделило более 11,2 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 11254904,3 тысячи рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", - говорится в документе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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