https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578408638.html
Собянин заявил об усложняющейся ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее, количество заболевших продолжает расти, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:49
2020-10-06T12:49
2020-10-06T14:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее, количество заболевших продолжает расти, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своем личном блоге."Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается", — сообщил мэр.В качестве мер профилактики Собянин <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/6841050/" target="_blank">распорядился</a> приостановить действие социальных карт столичных пенсионеров и школьников. Также покупать билеты в учреждения культуры можно будет только онлайн — кассы закрываются. В России за сутки зафиксировали почти рекордные 11 615 новых случаев заражений. На первом месте по числу выявленных больных находится Москва (4082), далее идут Санкт-Петербург (411) и Подмосковье (347).<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Алексей Николаевич
Давайте Мы дома все дружно сядем , а господин Собянин будет нас кормить , налоги платить и оплачивать услуги ЖКХ ?
153
invisible.man.12
А на чем собственно основывался оптимизм, когда делали послабления.?
110
44
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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