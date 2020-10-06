https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578378649.html

Россия занимает 43 место в мире по заболеваемости коронавирусом

На сегодняшний день Россия занимает 43-е место по уровню заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения, заявила заместитель руководителя... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:17

2020-10-06T11:17

2020-10-06T11:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> На сегодняшний день Россия занимает 43-е место по уровню заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения, заявила заместитель руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Елена Ежлова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/murashko-1578305825.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество