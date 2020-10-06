https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578377256.html
Жителей Подмосковья просят избегать публичных мероприятий из-за COVID-19
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал граждан стараться избегать публичных мероприятий, так как сейчас это опасно из-за ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:13
2020-10-06T11:13
2020-10-06T11:13
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> призвал граждан стараться избегать публичных мероприятий, так как сейчас это опасно из-за ситуации с коронавирусом."Именно поэтому сейчас обращаем особое внимание на ношение масок, на безопасность, на то, чтобы каждый позаботился о себе и о близких, чтобы избегали люди каких-то публичных мероприятий. Это абсолютно не нужное и точно опасное дело", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)