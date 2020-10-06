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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578375614.html
Московские власти рассказали, как избежать новых ограничений по COVID-19
Новые ограничения по коронавирусу в Москве не понадобятся при ответственном соблюдении действующих мер, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:04
2020-10-06T11:32
роскосмос
владимир ефимов (политик)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сергей собянин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Новые ограничения по коронавирусу в Москве не понадобятся при ответственном соблюдении действующих мер, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.По его словам, Москва имеет достаточное количество уже подготовленных коек в больничном фонде, которые использовались в начале текущего года и были законсервированы под возможное развитие ситуации осенью.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, переходят на удаленную работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также сотрудники медицинских организации, предприятия оборонки, "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатома</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" и некоторых других стратегических отраслей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em><em><strong><a href="https://ria.ru/20201006/efimov-1578366925.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;</a></strong></em>
https://ria.ru/20201005/sobyanin-1578214205.html
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роскосмос, владимир ефимов (политик), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Московские власти рассказали, как избежать новых ограничений по COVID-19

11:04 06.10.2020 (обновлено: 11:32 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЛюди в центре Москвы
Люди в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новые ограничения по коронавирусу в Москве не понадобятся при ответственном соблюдении действующих мер, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На сегодняшний момент, как нам кажется, если мы все будем ответственно соблюдать все рекомендации, уже существующих ограничений нам должно хватить, чтобы сдержать дальнейшее увеличение количества заболевших", - сказал Ефимов.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 12:27Распространение нового коронавируса
В Москве открылись резервные госпитали для пациентов с коронавирусом
По его словам, Москва имеет достаточное количество уже подготовленных коек в больничном фонде, которые использовались в начале текущего года и были законсервированы под возможное развитие ситуации осенью.
"Если у нас количество заболевших не начнет динамично увеличиваться, то, мы очень надеемся, что останемся внутри вот этих небольших ограничений, которые уже были введены. Мы понимаем, что любые жесткие экономические ограничения - это вынужденная мера, и к ней не хотелось прибегать, поскольку она оказывает существенное влияние на экономическое состояние и компаний, и, как следствие, бюджета самого города", - добавил заммэра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, переходят на удаленную работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также сотрудники медицинских организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Читайте полный текст интервью >>
 
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Распространение нового коронавирусаРоскосмосВладимир Ефимов (политик)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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