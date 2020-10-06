https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578375614.html

Московские власти рассказали, как избежать новых ограничений по COVID-19

Новые ограничения по коронавирусу в Москве не понадобятся при ответственном соблюдении действующих мер, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:04

2020-10-06T11:04

2020-10-06T11:32

роскосмос

владимир ефимов (политик)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сергей собянин

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Новые ограничения по коронавирусу в Москве не понадобятся при ответственном соблюдении действующих мер, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.По его словам, Москва имеет достаточное количество уже подготовленных коек в больничном фонде, которые использовались в начале текущего года и были законсервированы под возможное развитие ситуации осенью.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, переходят на удаленную работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также сотрудники медицинских организации, предприятия оборонки, "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатома</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" и некоторых других стратегических отраслей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em><em><strong><a href="https://ria.ru/20201006/efimov-1578366925.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >></a></strong></em>

https://ria.ru/20201005/sobyanin-1578214205.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, владимир ефимов (политик), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество