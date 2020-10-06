Московские власти рассказали, как избежать новых ограничений по COVID-19
11:04 06.10.2020 (обновлено: 11:32 06.10.2020)
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новые ограничения по коронавирусу в Москве не понадобятся при ответственном соблюдении действующих мер, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На сегодняшний момент, как нам кажется, если мы все будем ответственно соблюдать все рекомендации, уже существующих ограничений нам должно хватить, чтобы сдержать дальнейшее увеличение количества заболевших", - сказал Ефимов.
По его словам, Москва имеет достаточное количество уже подготовленных коек в больничном фонде, которые использовались в начале текущего года и были законсервированы под возможное развитие ситуации осенью.
"Если у нас количество заболевших не начнет динамично увеличиваться, то, мы очень надеемся, что останемся внутри вот этих небольших ограничений, которые уже были введены. Мы понимаем, что любые жесткие экономические ограничения - это вынужденная мера, и к ней не хотелось прибегать, поскольку она оказывает существенное влияние на экономическое состояние и компаний, и, как следствие, бюджета самого города", - добавил заммэра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, переходят на удаленную работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также сотрудники медицинских организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.
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