https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578372519.html

В Москве за сутки госпитализировали 1049 пациентов с коронавирусом

Более тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 253 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:52

2020-10-06T10:52

2020-10-06T10:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577782466_0:151:3372:2048_1400x0_80_0_0_597231be48f35da3f19409fea3a55082.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Более тысячи пациентов с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> госпитализированы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, на ИВЛ находятся 253 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 4082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1049 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 253 человека", - сообщили в штабе.Уточняется, что 12,5% среди заболевших - дети, 41,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% – от 46 до 65 лет, еще 11,4% - от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключили в штабе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва