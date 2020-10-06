https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578367817.html

В России выявили 11 615 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в 83 российских регионах зафиксировали 11 615 новых случаев COVID-19, у 28,3% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:32

2020-10-06T10:32

2020-10-06T11:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> За прошедшие сутки в 83 российских регионах зафиксировали 11 615 новых случаев <u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u>, у 28,3% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Таким образом, число новых заболевших впервые с 11 мая превысило 11 с лишним тысяч. Выздоровели 6252 человека, 188 скончались. На первом месте по количеству выявленных больных — Москва (4082), за ней идут Санкт-Петербург (411), Подмосковье (347), Ростовская (253), Нижегородская (204), Архангельская (187), Воронежская (186), Свердловская (176) и Кемеровская (175) области, а также Ханты-Мансийский АО (153), Ставрополье (151) и Ульяновская область (149). В то же время меньше всего новых пациентов с коронавирусом на Камчатке и в Еврейской АО (по 28), Карелии (25), Татарстане (25) и Чечне (пять).Накануне сообщалось о 10 888 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста поднялись до 0,9 процента). Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 237 504 человека, из них более 21,6 тысячи погибли, 988 тысяч вылечились.Во всем мире, по подсчетам <u><a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a></u>, число заболевших COVID-19 превысило 33 миллиона, как минимум миллион из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <u><a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты Америки</a></u> (там зафиксировано свыше 7,4 миллиона инфицированных), Индия (6,6 миллиона) и Бразилия (4,92 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Перу, Испанию, Аргентину, Мексику, ЮАР, Францию, Великобританию, Иран и Чили.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578370186.html

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578279213.html

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578326616.html

Степан Краснов Ожидаемо. Границы открыты, шляются кто куда. 223

Антивирус Число почти сравнялось с майским пиком. Все закономерно - простудой болеют весной и осенью намного чаще, чем летом. 218

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество