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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578367817.html
В России выявили 11 615 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в 83 российских регионах зафиксировали 11 615 новых случаев COVID-19, у 28,3% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:32
2020-10-06T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> За прошедшие сутки в 83 российских регионах зафиксировали 11 615 новых случаев <u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u>, у 28,3% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Таким образом, число новых заболевших впервые с 11 мая превысило 11 с лишним тысяч. Выздоровели 6252 человека, 188 скончались. На первом месте по количеству выявленных больных — Москва (4082), за ней идут Санкт-Петербург (411), Подмосковье (347), Ростовская (253), Нижегородская (204), Архангельская (187), Воронежская (186), Свердловская (176) и Кемеровская (175) области, а также Ханты-Мансийский АО (153), Ставрополье (151) и Ульяновская область (149). В то же время меньше всего новых пациентов с коронавирусом на Камчатке и в Еврейской АО (по 28), Карелии (25), Татарстане (25) и Чечне (пять).Накануне сообщалось о 10 888 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста поднялись до 0,9 процента). Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 237 504 человека, из них более 21,6 тысячи погибли, 988 тысяч вылечились.Во всем мире, по подсчетам <u><a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a></u>, число заболевших COVID-19 превысило 33 миллиона, как минимум миллион из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <u><a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты Америки</a></u> (там зафиксировано свыше 7,4 миллиона инфицированных), Индия (6,6 миллиона) и Бразилия (4,92 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Перу, Испанию, Аргентину, Мексику, ЮАР, Францию, Великобританию, Иран и Чили.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578370186.html
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578279213.html
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578326616.html
Ожидаемо. Границы открыты, шляются кто куда.
223
Число почти сравнялось с майским пиком. Все закономерно - простудой болеют весной и осенью намного чаще, чем летом.
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россия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 11 615 новых случаев коронавируса

10:32 06.10.2020 (обновлено: 11:23 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВрач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. За прошедшие сутки в 83 российских регионах зафиксировали 11 615 новых случаев COVID-19, у 28,3% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Таким образом, число новых заболевших впервые с 11 мая превысило 11 с лишним тысяч. Выздоровели 6252 человека, 188 скончались.
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На первом месте по количеству выявленных больных — Москва (4082), за ней идут Санкт-Петербург (411), Подмосковье (347), Ростовская (253), Нижегородская (204), Архангельская (187), Воронежская (186), Свердловская (176) и Кемеровская (175) области, а также Ханты-Мансийский АО (153), Ставрополье (151) и Ульяновская область (149). В то же время меньше всего новых пациентов с коронавирусом на Камчатке и в Еврейской АО (по 28), Карелии (25), Татарстане (25) и Чечне (пять).
Накануне сообщалось о 10 888 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста поднялись до 0,9 процента). Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 237 504 человека, из них более 21,6 тысячи погибли, 988 тысяч вылечились.
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Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 33 миллиона, как минимум миллион из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано свыше 7,4 миллиона инфицированных), Индия (6,6 миллиона) и Бразилия (4,92 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Перу, Испанию, Аргентину, Мексику, ЮАР, Францию, Великобританию, Иран и Чили.
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