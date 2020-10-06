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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578354432.html
В Забайкалье выявили рекордное число заразившихся коронавирусом
Антирекорд по числу заболевших COVID зафиксировали за сутки в Забайкалье, где коронавирусом заболели 98 человек, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:23
2020-10-06T09:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
забайкальский край
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<strong>КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Антирекорд по числу заболевших COVID зафиксировали за сутки в Забайкалье, где коронавирусом заболели 98 человек, сообщает пресс-служба губернатора региона."За последние сутки в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a> коронавирусом заболели 98 человек, об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Это рекордный показатель с 15 июня, когда пандемия в Забайкалье пошла на спад. Тогда за сутки диагноз был подтвержден у 93 человек", - говорится в сообщении.В настоящее время в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 6881, из них 5194 (36 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.Общее количество летальных случаев – 71. За минувшие 24 часа подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося пациента, у которого было тяжелое течение заболевания.По данным властей, в Забайкалье сохраняется строгий масочный режим, а также продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей и "социальная дистанция"."В регионе действует режим повышенной готовности. В связи с чем в трудовых коллективах необходимо усилить профилактику личной гигиены, обязателен масочный режим и регуляторное проведение дезинфекции помещений, чтобы не допустить появления очагов заболевания", - подчеркнули в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200801/1575209347.html
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, забайкальский край

В Забайкалье выявили рекордное число заразившихся коронавирусом

09:23 06.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре поликлиники
Медицинский работник в регистратуре поликлиники - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости. Антирекорд по числу заболевших COVID зафиксировали за сутки в Забайкалье, где коронавирусом заболели 98 человек, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"За последние сутки в Забайкальском крае коронавирусом заболели 98 человек, об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Это рекордный показатель с 15 июня, когда пандемия в Забайкалье пошла на спад. Тогда за сутки диагноз был подтвержден у 93 человек", - говорится в сообщении.
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В настоящее время в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 6881, из них 5194 (36 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.
Общее количество летальных случаев – 71. За минувшие 24 часа подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося пациента, у которого было тяжелое течение заболевания.
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По данным властей, в Забайкалье сохраняется строгий масочный режим, а также продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей и "социальная дистанция".
"В регионе действует режим повышенной готовности. В связи с чем в трудовых коллективах необходимо усилить профилактику личной гигиены, обязателен масочный режим и регуляторное проведение дезинфекции помещений, чтобы не допустить появления очагов заболевания", - подчеркнули в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЗабайкальский край
 
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