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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578352592.html
Европейский бизнес в России назвал пять основных последствий пандемии
Большинство европейских компаний в России, которые в той или иной степени пострадали от пандемии коронавируса, назвали пять ее основных последствий, в числе... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:11
2020-10-06T09:11
распространение нового коронавируса
тадзио шиллинг
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
европа
экономика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Большинство европейских компаний в России, которые в той или иной степени пострадали от пандемии коронавируса, назвали пять ее основных последствий, в числе которых падение продаж и отсрочка выпуска новых продуктов, говорится в совместном исследовании Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и исследовательского института "ГфК-Русь", которое есть в распоряжении РИА Новости.Исследование "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России" проводится с 2011 года и акцентирует внимание на основных перспективах и трудностях европейских компаний, ведущих бизнес в России. Текущее исследование проводилось в июле-августе 2020 года. В нем приняли участие 90 топ-менеджеров компаний – членов АЕБ, работающих в России.Каждая пятая компания (20%) отложила выпуск новых продуктов, в 14% были вынуждены сократить зарплату сотрудникам."Пандемия COVID-19 вынудила большинство европейских компаний срочно пересматривать свои инвестиционные портфели, уделяя значительное внимание цифровизации процессов. Дальнейшая стратегия развития бизнеса зависит от динамики восстановления российской экономики и масштабом ограничительных мер, связанных с возможной второй волной коронавируса", - отметил генеральный директор АЕБ <a href="http://ria.ru/person_tadzio-shilling/" target="_blank" data-auto="true">Тадзио Шиллинг</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201006/ekonomika-1578292303.html
https://ria.ru/20201004/biznes-1578170146.html
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тадзио шиллинг, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, европа, экономика

Европейский бизнес в России назвал пять основных последствий пандемии

09:11 06.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗакрытое на карантин кафе
Закрытое на карантин кафе - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Большинство европейских компаний в России, которые в той или иной степени пострадали от пандемии коронавируса, назвали пять ее основных последствий, в числе которых падение продаж и отсрочка выпуска новых продуктов, говорится в совместном исследовании Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и исследовательского института "ГфК-Русь", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России" проводится с 2011 года и акцентирует внимание на основных перспективах и трудностях европейских компаний, ведущих бизнес в России. Текущее исследование проводилось в июле-августе 2020 года. В нем приняли участие 90 топ-менеджеров компаний – членов АЕБ, работающих в России.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 08:00
Конструктивные меры: в России приняли план восстановления экономики
"Больше, чем у половины (56%) упали продажи, трети (33%) пришлось сократить бюджеты на рекламу, 21% был вынуждены сократить бюджеты на маркетинговые исследования", - показало исследование.
Каждая пятая компания (20%) отложила выпуск новых продуктов, в 14% были вынуждены сократить зарплату сотрудникам.
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"Пандемия COVID-19 вынудила большинство европейских компаний срочно пересматривать свои инвестиционные портфели, уделяя значительное внимание цифровизации процессов. Дальнейшая стратегия развития бизнеса зависит от динамики восстановления российской экономики и масштабом ограничительных мер, связанных с возможной второй волной коронавируса", - отметил генеральный директор АЕБ Тадзио Шиллинг.
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Распространение нового коронавирусаТадзио ШиллингКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕвропаЭкономика
 
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