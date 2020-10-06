https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578340662.html

Британский врач оценил надежность экспресс-тестов на COVID-19

Экспресс-тесты на коронавирус способны сыграть большую роль в борьбе с пандемией, однако их недостаточная точность может стать проблемой, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T06:08

2020-10-06T06:08

2020-10-06T06:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

лондон

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 6 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Экспресс-тесты на коронавирус способны сыграть большую роль в борьбе с пандемией, однако их недостаточная точность может стать проблемой, заявил РИА Новости семейный врач поликлиники в северо-восточном пригороде <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> Чингфорде доктор Анвар Хан.В настоящее время во многих странах разрабатываются тесты, которые позволят выявлять коронавирус в течение 15-30 минут. На данный момент ожидание результатов может составлять несколько дней, людям приходится в это время самоизолироваться, что создает проблемы для школ, больниц, бизнеса.По словам врача, опыт использования тестов быстрой диагностики для других респираторных заболеваний, при которых инфицированные пациенты, как и в случае COVID-19, имеют достаточно высокую концентрацию вируса в образцах из респираторной системы, чувствительность этих тестов может варьироваться от 34% до 80%."На основании этих данных, половина или более инфицированных COVID-19 могут быть не выявлены с помощью экспресс-тестов, в зависимости от тестируемой группы. Эти предположения срочно надо изучить, чтобы проверить, насколько они соответствуют действительности", - пояснил собеседник агентства."Таким образом, главной проблемой экспресс-тестирования может быть преобладание ложно-негативных результатов, когда инфицированному человеку говорят, что у него нет COVID-19. Тест моей мечты – это неинвазивный, точный, быстрый и удобный тест, но все же главный фактор для любого теста – это его точность", - заключил Хан.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/covid-1578334188.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, лондон, в мире