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https://ria.ru/20201006/kontsert-1578386847.html
На первом с марта концерте на O2 Arena в Лондоне будут распылять пар
Один из крупнейших в Лондоне концертно-спортивных центров O2 Arena проведет первый более чем за восемь месяцев концерт: 5 декабря там выступит британская... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:41
2020-10-06T11:41
культура
коронавирус covid-19
новости культуры
шоу-бизнес
лондон
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<strong>ЛОНДОН, 5 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Один из крупнейших в Лондоне концертно-спортивных центров O2 Arena проведет первый более чем за восемь месяцев концерт: 5 декабря там выступит британская рок-группа Squeeze."O2 Arena проведет первый более чем за восемь месяцев концерт, на сцену выйдет британская группа Squeeze. Она выступит перед фанатами с соблюдением мер социального дистанцирования. Концерт станет важным шагом к восстановлению индустрии, после того как все концертные залы были закрыты в марте из-за пандемии COVID-19", - говорится в заявлении центра.Администрация центра приобрела электростатические дымовые машины, заряжаемые антибактериальным спреем. Дезинфицирующие облака будут распространяться по всем помещениям центра, антибактериальный состав попадет на все поверхности и будет противостоять вирусам и бактериям до 30 дней. До концерта, во время и после него обслуживающий персонал будет производить чистку всех поверхностей, к которым прикасаются люди.Для соблюдения безопасной дистанции между зрителями в зал будут запускаться только 4,7 тысячи человек вместо прежних 20 тысяч. Билеты будут продаваться только в электронном виде и только наборами по два, три и четыре, на расположенные на дистанции группы мест. Во всем центре введено одностороннее движение посетителей. Продажа еды, напитков и сувениров будет производиться по предзаказу, чтобы избежать очередей. Во время концерта и пребывания в центре обязательно ношение масок. Шоу завершится, согласно рекомендации правительства, в 22:00.O2 Arena был закрыт в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. В начале апреля он был переоборудован в учебный центр для медиков, работающих с пациентами с COVID-19. Национальная система здравоохранения использовала центр на безвозмездной основе.
https://ria.ru/20200929/kinoteatry-1577958411.html
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Новости
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коронавирус covid-19, новости культуры, шоу-бизнес, лондон

На первом с марта концерте на O2 Arena в Лондоне будут распылять пар

11:41 06.10.2020
 
© Depositphotos / C.celiaЗдание O2 Arena в Лондоне
Здание O2 Arena в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Depositphotos / C.celia
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ЛОНДОН, 5 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Один из крупнейших в Лондоне концертно-спортивных центров O2 Arena проведет первый более чем за восемь месяцев концерт: 5 декабря там выступит британская рок-группа Squeeze.
"O2 Arena проведет первый более чем за восемь месяцев концерт, на сцену выйдет британская группа Squeeze. Она выступит перед фанатами с соблюдением мер социального дистанцирования. Концерт станет важным шагом к восстановлению индустрии, после того как все концертные залы были закрыты в марте из-за пандемии COVID-19", - говорится в заявлении центра.
Администрация центра приобрела электростатические дымовые машины, заряжаемые антибактериальным спреем. Дезинфицирующие облака будут распространяться по всем помещениям центра, антибактериальный состав попадет на все поверхности и будет противостоять вирусам и бактериям до 30 дней. До концерта, во время и после него обслуживающий персонал будет производить чистку всех поверхностей, к которым прикасаются люди.
Для соблюдения безопасной дистанции между зрителями в зал будут запускаться только 4,7 тысячи человек вместо прежних 20 тысяч. Билеты будут продаваться только в электронном виде и только наборами по два, три и четыре, на расположенные на дистанции группы мест. Во всем центре введено одностороннее движение посетителей. Продажа еды, напитков и сувениров будет производиться по предзаказу, чтобы избежать очередей. Во время концерта и пребывания в центре обязательно ношение масок. Шоу завершится, согласно рекомендации правительства, в 22:00.
O2 Arena был закрыт в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. В начале апреля он был переоборудован в учебный центр для медиков, работающих с пациентами с COVID-19. Национальная система здравоохранения использовала центр на безвозмездной основе.
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