https://ria.ru/20201006/kontsert-1578386847.html

На первом с марта концерте на O2 Arena в Лондоне будут распылять пар

Один из крупнейших в Лондоне концертно-спортивных центров O2 Arena проведет первый более чем за восемь месяцев концерт: 5 декабря там выступит британская... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:41

2020-10-06T11:41

2020-10-06T11:41

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лондон

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<strong>ЛОНДОН, 5 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Один из крупнейших в Лондоне концертно-спортивных центров O2 Arena проведет первый более чем за восемь месяцев концерт: 5 декабря там выступит британская рок-группа Squeeze."O2 Arena проведет первый более чем за восемь месяцев концерт, на сцену выйдет британская группа Squeeze. Она выступит перед фанатами с соблюдением мер социального дистанцирования. Концерт станет важным шагом к восстановлению индустрии, после того как все концертные залы были закрыты в марте из-за пандемии COVID-19", - говорится в заявлении центра.Администрация центра приобрела электростатические дымовые машины, заряжаемые антибактериальным спреем. Дезинфицирующие облака будут распространяться по всем помещениям центра, антибактериальный состав попадет на все поверхности и будет противостоять вирусам и бактериям до 30 дней. До концерта, во время и после него обслуживающий персонал будет производить чистку всех поверхностей, к которым прикасаются люди.Для соблюдения безопасной дистанции между зрителями в зал будут запускаться только 4,7 тысячи человек вместо прежних 20 тысяч. Билеты будут продаваться только в электронном виде и только наборами по два, три и четыре, на расположенные на дистанции группы мест. Во всем центре введено одностороннее движение посетителей. Продажа еды, напитков и сувениров будет производиться по предзаказу, чтобы избежать очередей. Во время концерта и пребывания в центре обязательно ношение масок. Шоу завершится, согласно рекомендации правительства, в 22:00.O2 Arena был закрыт в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. В начале апреля он был переоборудован в учебный центр для медиков, работающих с пациентами с COVID-19. Национальная система здравоохранения использовала центр на безвозмездной основе.

https://ria.ru/20200929/kinoteatry-1577958411.html

лондон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, новости культуры, шоу-бизнес, лондон