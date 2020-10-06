https://ria.ru/20201006/konstitutsiya-1578443700.html

Путин призвал оппозицию участвовать в реализации новых норм Конституции

Президент РФ Владимир Путин призвал оппозиционные фракции Госдумы максимально активно участвовать в реализации новых положений конституции, подчеркнув, что... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:05

2020-10-06T15:05

2020-10-06T15:05

госдума рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал оппозиционные фракции <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> максимально активно участвовать в реализации новых положений конституции, подчеркнув, что идейное многообразие, которое отмечалось при обсуждении поправок, востребовано и сейчас."Я хорошо знаю, что в отношении отдельных конституционных поправок на этапе их обсуждения у разных партий, у депутатов была своя собственная, порой критическая позиция, и это совершенно нормально и правильно, отношусь к этому с пониманием", - заявил Путин во вторник на встрече с главами думских фракций, отметив, что такое положение дел естественно для любого демократического государства."Такая широкая палитра мнений, которую мы видели в ходе обсуждения поправок к конституции, идейное многообразие востребованы и сейчас. Поэтому прошу вас - всех прошу, уважаемые коллеги, в том числе и коллег из оппозиционных фракций - максимально активно участвовать в реализации новых конституционных положений, быть постоянно на связи с членами рабочей группы, готовившей их текст", - обратился президент РФ к парламентариям.По его словам, чем глубже и всестороннее будет экспертная проработка законов на базе новых положений конституции, тем лучше будет общий результат, "тем прочнее и современнее, эффективнее станет правовая система страны". "А это прежде всего в интересах граждан, ради которых мы с вами и работаем", - заключил Путин.

https://ria.ru/20200923/putin-1577652361.html

Арсений Новиков Путин что то путает. В Думе нет оппозиционных фракций. Там все за него. Просто когда надо показать оппозицию, они по команде начинают горлопанить (КПРФ, ЛДПР). 28

Denis Inkognito Пусть сам свои нули считает 19

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир путин, политика