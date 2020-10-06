Путин отметил важность корректной реализации норм Конституции
14:03 06.10.2020 (обновлено: 14:25 06.10.2020)
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Нормы Конституции РФ имеют прямое действие, но при этом они должны корректно и ясно раскрываться в законодательных инициативах, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, конечно, нормы конституции обладают прямым действием. Но каждая из них должна корректно и ясно раскрываться в ходе законодательных инициатив по реализации положений конституции, в новых законах", - заявил Путин на встрече с руководителями фракций Государственной думы во вторник.
Он отметил, что пакет соответствующих законопроектов уже внесен в Госдуму. "Но это только самый первый шаг. Впереди масштабная и при этом очень тонкая, я бы сказал, ювелирная правотворческая работа", - отметил президент РФ.
Обращаясь к парламентариям, Путин подчеркнул, что необходимо выстроить эту работу так, "чтобы обеспечить прямой контакт, усилить обратную связь с гражданами", избирателями.
"Они уже стали полноправными соавторами новых поправок в основной закон. Надо и дальше ориентироваться на их мнение, их ожидания от того, что именно и как должна изменить в повседневной жизни та или иная новая норма основного закона", - пояснил президент.
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