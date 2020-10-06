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Путин отметил важность корректной реализации норм Конституции
Нормы Конституции РФ имеют прямое действие, но при этом они должны корректно и ясно раскрываться в законодательных инициативах, заявил президент России Владимир РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:03
2020-10-06T14:25
госдума рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Нормы Конституции РФ имеют прямое действие, но при этом они должны корректно и ясно раскрываться в законодательных инициативах, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он отметил, что пакет соответствующих законопроектов уже внесен в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>. "Но это только самый первый шаг. Впереди масштабная и при этом очень тонкая, я бы сказал, ювелирная правотворческая работа", - отметил президент РФ.Обращаясь к парламентариям, Путин подчеркнул, что необходимо выстроить эту работу так, "чтобы обеспечить прямой контакт, усилить обратную связь с гражданами", избирателями."Они уже стали полноправными соавторами новых поправок в основной закон. Надо и дальше ориентироваться на их мнение, их ожидания от того, что именно и как должна изменить в повседневной жизни та или иная новая норма основного закона", - пояснил президент.
https://ria.ru/20200923/putin-1577652361.html
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госдума рф, владимир путин, политика

Путин отметил важность корректной реализации норм Конституции

14:03 06.10.2020 (обновлено: 14:25 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Нормы Конституции РФ имеют прямое действие, но при этом они должны корректно и ясно раскрываться в законодательных инициативах, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, конечно, нормы конституции обладают прямым действием. Но каждая из них должна корректно и ясно раскрываться в ходе законодательных инициатив по реализации положений конституции, в новых законах", - заявил Путин на встрече с руководителями фракций Государственной думы во вторник.
Он отметил, что пакет соответствующих законопроектов уже внесен в Госдуму. "Но это только самый первый шаг. Впереди масштабная и при этом очень тонкая, я бы сказал, ювелирная правотворческая работа", - отметил президент РФ.
Обращаясь к парламентариям, Путин подчеркнул, что необходимо выстроить эту работу так, "чтобы обеспечить прямой контакт, усилить обратную связь с гражданами", избирателями.
"Они уже стали полноправными соавторами новых поправок в основной закон. Надо и дальше ориентироваться на их мнение, их ожидания от того, что именно и как должна изменить в повседневной жизни та или иная новая норма основного закона", - пояснил президент.
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