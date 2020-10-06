https://ria.ru/20201006/konstitutsiya-1578428740.html

Путин отметил важность корректной реализации норм Конституции

Нормы Конституции РФ имеют прямое действие, но при этом они должны корректно и ясно раскрываться в законодательных инициативах, заявил президент России Владимир РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:03

2020-10-06T14:03

2020-10-06T14:25

госдума рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Нормы Конституции РФ имеют прямое действие, но при этом они должны корректно и ясно раскрываться в законодательных инициативах, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он отметил, что пакет соответствующих законопроектов уже внесен в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>. "Но это только самый первый шаг. Впереди масштабная и при этом очень тонкая, я бы сказал, ювелирная правотворческая работа", - отметил президент РФ.Обращаясь к парламентариям, Путин подчеркнул, что необходимо выстроить эту работу так, "чтобы обеспечить прямой контакт, усилить обратную связь с гражданами", избирателями."Они уже стали полноправными соавторами новых поправок в основной закон. Надо и дальше ориентироваться на их мнение, их ожидания от того, что именно и как должна изменить в повседневной жизни та или иная новая норма основного закона", - пояснил президент.

https://ria.ru/20200923/putin-1577652361.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир путин, политика