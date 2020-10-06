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https://ria.ru/20201006/kolesa-1578402609.html
Минтранс предложил запретить ввоз украинских цельнокатаных колес в Россию
Инициатива Минтранса о запрете ввоза на территорию России украинских железнодорожных колес может быть связана с отказом Украины разрешить поставки аналогичной... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:35
2020-10-06T17:46
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
алтайвагон
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Инициатива <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF/" target="_blank">Минтранса</a> о запрете ввоза на территорию России украинских железнодорожных колес может быть связана с отказом <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> разрешить поставки аналогичной китайской продукции на свою территорию, при этом на рынок в России такой запрет не повлияет, считают опрошенные РИА Новости участники отрасли.Ранее во вторник издание РБК сообщило о предложении Минтранса запретить импорт украинских железнодорожных колес, в отношении которых сейчас временно действует заградительная пошлина. Представители министерства отказались комментировать агентству это заявление.Заместитель директора по перспективному развитию АО "<a href="http://ria.ru/organization_Altajjvagon/" target="_blank" data-auto="true">Алтайвагон</a>" Станислав Золотарев отмечает, что сейчас себестоимость "цельноката" за одну единицу составляет около 25 тысяч рублей, но в итоге из-за действия антидемпинговой пошлины в размере 35 процентов колеса продают за 60 тысяч.Вагонные спорыПо словам заместителя председателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Дениса Семенкина, сейчас украинские поставщики железнодорожных колес реализуют китайскую продукцию через российские компании, например "Гарант рейл сервис", при этом сами китайские колеса запрещены для ввоза на территорию Украины. "На вагонной комиссии этот вопрос поднимался, о разрешении поставок китайских колес в Украину. Украинцы жестко ответили нет", — сообщил Семенкин.По его оценке, предложение Минтранса об очередном запрете на ввоз украинской техники связано именно с ответными мерами на отказ Украины и это "может привести к большей сговорчивости украинцев по части разрешения въезда вагона с китайскими колесами"."Думаю, проблема в том, что есть компании, вложившиеся в китайские колеса, которые не могут сейчас их реализовывать из-за позиции Украины", — добавил Семенкин.Запретить легкоПри этом на внутреннем рынке России этот запрет практически не скажется, следует из оценок экспертов.Президент Объединения производителей железнодорожной техники Владимир Матюшин отметил, что сейчас ключевые российские поставщики железнодорожных колес — Объединенная металлургическая компания (ОМК) и "Евраз", которые за последние пару лет увеличили объемы и возможности поставки продукции, а потребности в новой технике упали.Так, по данным Золотарева, в августе украинский производитель — компания "Интерпайп" — произвела 15,8 тысячи единиц "цельноката", а "Евраз" и <a href="http://ria.ru/organization_Vyksunskijj_metallurgicheskijj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Выксунский металлургический завод</a>, входящий в ОМК, — 24,3 тысячи и 31,4 тысячи соответственно."Перевозки упали, соответственно, производство вагонов снизилось. Прогнозируем до конца года 50-60 тысяч вагонов, хотя ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> рассчитывал на 80-90 тысяч. Сейчас 20 тысяч полувагонов в парке избыточны, поэтому их никто покупать не будет и поэтому такой остроты с потребностью в колесах нет. Это позволяет легко отказаться и запретить украинские колеса", — резюмировал Матюшин.
https://ria.ru/20200619/1573164458.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/latviya-1576452153.html
https://ria.ru/20200920/puteshestviya-1577441079.html
Надо вообще запрещать любые поставки из Украины. Зачем спонсировать русофобов.
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Давно пора! Уж за шесть лет (шесть!!! -Карл) можно было ВСЁ, что там производится заместить, хоть своим, хоть китайским!
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россия
украина
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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алтайвагон, украина, в мире

Минтранс предложил запретить ввоз украинских цельнокатаных колес в Россию

12:35 06.10.2020 (обновлено: 17:46 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр КондратюкТоварные вагоны на путях сортировочной системы станции Челябинск-Главный
Товарные вагоны на путях сортировочной системы станции Челябинск-Главный - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Инициатива Минтранса о запрете ввоза на территорию России украинских железнодорожных колес может быть связана с отказом Украины разрешить поставки аналогичной китайской продукции на свою территорию, при этом на рынок в России такой запрет не повлияет, считают опрошенные РИА Новости участники отрасли.
Ранее во вторник издание РБК сообщило о предложении Минтранса запретить импорт украинских железнодорожных колес, в отношении которых сейчас временно действует заградительная пошлина. Представители министерства отказались комментировать агентству это заявление.
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Заместитель директора по перспективному развитию АО "Алтайвагон" Станислав Золотарев отмечает, что сейчас себестоимость "цельноката" за одну единицу составляет около 25 тысяч рублей, но в итоге из-за действия антидемпинговой пошлины в размере 35 процентов колеса продают за 60 тысяч.

Вагонные споры

По словам заместителя председателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Дениса Семенкина, сейчас украинские поставщики железнодорожных колес реализуют китайскую продукцию через российские компании, например "Гарант рейл сервис", при этом сами китайские колеса запрещены для ввоза на территорию Украины. "На вагонной комиссии этот вопрос поднимался, о разрешении поставок китайских колес в Украину. Украинцы жестко ответили нет", — сообщил Семенкин.
По его оценке, предложение Минтранса об очередном запрете на ввоз украинской техники связано именно с ответными мерами на отказ Украины и это "может привести к большей сговорчивости украинцев по части разрешения въезда вагона с китайскими колесами".
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"Думаю, проблема в том, что есть компании, вложившиеся в китайские колеса, которые не могут сейчас их реализовывать из-за позиции Украины", — добавил Семенкин.

Запретить легко

При этом на внутреннем рынке России этот запрет практически не скажется, следует из оценок экспертов.
Президент Объединения производителей железнодорожной техники Владимир Матюшин отметил, что сейчас ключевые российские поставщики железнодорожных колес — Объединенная металлургическая компания (ОМК) и "Евраз", которые за последние пару лет увеличили объемы и возможности поставки продукции, а потребности в новой технике упали.
Так, по данным Золотарева, в августе украинский производитель — компания "Интерпайп" — произвела 15,8 тысячи единиц "цельноката", а "Евраз" и Выксунский металлургический завод, входящий в ОМК, — 24,3 тысячи и 31,4 тысячи соответственно.
"Перевозки упали, соответственно, производство вагонов снизилось. Прогнозируем до конца года 50-60 тысяч вагонов, хотя ранее Минпромторг рассчитывал на 80-90 тысяч. Сейчас 20 тысяч полувагонов в парке избыточны, поэтому их никто покупать не будет и поэтому такой остроты с потребностью в колесах нет. Это позволяет легко отказаться и запретить украинские колеса", — резюмировал Матюшин.
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