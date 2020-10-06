https://ria.ru/20201006/klip-1578237801.html

Клип Дуа Липы за два дня набрал почти пять миллионов просмотров

Футуристический клип в стиле ар-деко британской певицы Дуа Липы на трек "Levitation" за два дня набрал более 4,5 миллионов просмотров на YouTube. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T02:53

2020-10-06T02:53

2020-10-06T02:53

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дуа липа

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Футуристический клип в стиле ар-деко британской певицы Дуа Липы на трек "Levitation" за два дня набрал более 4,5 миллионов просмотров на YouTube. Ролик начинается с того, что исполнительница лежит на капоте машины и смотрит на звезды. Затем вместе со зрителями она телепортируется на межгалактическую дискотеку, а позже отправляется в космическое путешествие в роскошном лифте. Песня "Levitation" – обновленная версия композиции из альбома Липы "Future nostalgia". В записи трека принял участие рэпер DaBaby.Помимо космической темы и эстетики 1980-х, которую так любит певица, клип на "Levitation" – это еще и первая коллаборация Дуа Липы с Tik Tok. Пользователям<a href="https://ria.ru/20201005/pervyy-tiktok-1578216095.html" target="_blank"> cамого популярного в мире приложения</a> для смартфонов предоставили возможность придумать оригинальные идеи для клипа. В итоге тиктокеры записали более 150 тысяч видео, которые собрали 300 миллионов просмотров. В ролике использовались идеи макияжа и танцевальные движения.Альбом Дуа Липы "Future nostalgia", состоящий из 11 треков, <a href="https://ria.ru/20200328/1569259869.html" target="_blank">вышел</a> в конце марта. В нем певица сочетала стилистику музыки 80-х с элементами электронной и рэпом.В июне сборник <a href="https://www.rollingstone.com/music/music-lists/50-best-albums-2020-so-far-1012026/" target="_blank">попал</a> в топ-50 лучших альбомов 2020 года по версии музыкального журнала Rolling Stone.

https://ria.ru/20200712/1574184530.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дуа липа, новости культуры, шоу-бизнес, youtube