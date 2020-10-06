https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578484449.html

В Кремле прокомментировали ситуацию в Киргизии

В Кремле обеспокоены событиями в Киргизии, надеются, что все силы будут оставаться в конституционном поле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:49

2020-10-06T17:49

2020-10-06T18:09

протесты в бишкеке

россия

дмитрий песков

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578421977_0:42:3005:1732_1400x0_80_0_0_34a5222c5f42b17b3c0fa7700eb1879e.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле обеспокоены событиями в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, надеются, что все силы будут оставаться в конституционном поле, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Мы, безусловно, обеспокоены этим, и мы надеемся, что все политические силы в Киргизии найдут в себе силы оставаться в конституционном поле и как можно скорее найдут решение той ситуации, которая там сложилась", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают ситуацию в Киргизии.Песков заявил журналистам, что урегулирование ситуации в Киргизии - вопрос внутреннего диалога самих киргизов.Песков также добавил, что телефонных разговоров лидеров России и Киргизии в свете обострения ситуации в этой стране во вторник не было.Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов. В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек – сторонников партий, не прошедших в парламент республики. К вечеру понедельника численность участников митинга выросла в разы, протесты переросли в стычки с милицией, для подавления не согласных с результатами выборов были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в ответ в сотрудников правопорядка летели булыжники с мостовой.Ночью митингующие захватили Белый дом, где располагаются парламент и администрация президента, а также заняли ряд других правительственных зданий.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком признал итоги выборов недействительными.

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html

4

россия

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как в Кыргызстане митингующие за ночь захватили "Белый дом" и освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева ❗️Что произошло пока вы спали? ◾️примерно в 3:00 митингующие захватили "Белый дом" (это здание, где работают парламент, аппарат президента и сам глава государства). Мы сняли с воздуха "Белый дом" в первые минуты после захвата. ◾️затем митингующие направились в СИЗО ГКНБ и освободили Алмазбека Атамбаева, также они поехали в колонию в Молдовановки и освободили Сапара Исакова ◾️кроме этого освободили Садыра Жапарова. Сейчас на площади большинство его сторонников. ◾️на площади избили лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова. Есть видео, как его уводили. ◾️примерно в 6:30 загорелся "Белый дом", через час пламя локализовали ◾️ближе к утру в соцсетях и СМИ появилась информация, что некоторые политики стали исполняющими обязанности глав МВД, ГКНБ и Генпрокуратуры. Однако на основании чего им дали полномочия, пока неизвестно. @Sputnik_Kyrgyzstan 2020-10-06T17:49 true PT1M45S

Атамбаева выводят из СИЗО ГКНБ Атамбаева вывели из СИЗО ГКНБ 2020-10-06T17:49 true PT0M43S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, киргизия, в мире