https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405015.html

ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент

Оппозиция в Киргизии после уличных протестов добилась аннулирования итогов парламентских выборов, которые состоялись в минувшее воскресенье, ЦИК уже признал... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:41

2020-10-06T12:41

2020-10-06T14:33

протесты в бишкеке

сапар исаков

сооронбай жээнбеков

фарид ниязов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Оппозиция в Киргизии после уличных протестов добилась аннулирования итогов парламентских выборов, которые состоялись в минувшее воскресенье, ЦИК уже признал итоги голосования недействительными.Протесты начались в понедельник на центральной площади Бишкека Ала-Тоо собрались - около 2 тысяч человек, сторонников партий, не прошедших в парламент республики. К вечеру понедельника численность участников митинга выросла в разы, протесты переросли в стычки с милицией, для подавления не согласных с результатами выборов были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в ответ в сотрудников правопорядка летели булыжники с мостовой.Ночью митингующие захватили Белый дом, где располагаются парламент и администрация президента, а также заняли ряд других правительственных зданий. Из мест заключения они освободили бывших высокопоставленных чиновников, в том числе экс-президента Алмазбека Атамбаева.К утру вторника уличные протесты стихли.Готовы к повторным выборамВечером в понедельник Адилет Султаналиев, пресс-секретарь лидирующей на парламентских выборах в Киргизии партии "Биримдик" ("Единство"), заявил, что представители политсилы готовы к повторным выборам в случае их объявления.Во вторник утром пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева сообщила РИА Новости, что президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендовал ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, отметила Стамалиева.Позднее ЦИК принял решение о признании недействительными итогов голосования на выборах в парламент.Освобождение экс-президентаВ ночь на вторник протестующие прорвались на территорию Белого дома, где расположены парламент и администрация президента Киргизии. К утру вторника стало известно о пожаре в захваченном Белом доме. По данным киргизского агентства 24.kg, протестующие в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> также захватили мэрию. Во вторник стало известно, что мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию.Помимо этого, ночью протестующие сломали ворота здания Госкомитета Нацбезопасности, зашли внутрь и освободили экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a> из-под стражи в СИЗО. Его вывели из здания ГКНБ после переговоров с начальством ведомства. Протестующие сразу обступили экс-президента. Освобожденный Атамбаев намерен выступить с заявлением во вторник днем.Кроме того, протестующие освободили из колонии экс-премьера Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sapar_Isakov/" target="_blank" data-auto="true">Сапара Исакова</a>. Он возглавлял кабмин при Атамбаеве. В декабре 2019 года Исакова осудили на 15 лет за коррупцию при модернизации ТЭЦ столицы. В июне его приговорили к еще одному тюремному сроку - за коррупцию при реконструкции исторического музея в Бишкеке и строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ата.Также, по словам очевидца события, к утру вторника протестующие освободили из СИЗО в Бишкеке бывшего главу аппарата президента <a href="http://ria.ru/person_Farid_Nijazov/" target="_blank" data-auto="true">Фарида Ниязова</a>, арестованного по подозрению в организации массовых беспорядков.Один человек погиб при столкновенияхПо данным минздрава, число пострадавших в столкновениях в Киргизии к утру вторника достигло 590, один человек погиб. Как сообщили РИА Новости в Центре по предупреждению пыток, в ходе столкновений пострадали 190 силовиков.Во вторник утром группа киргизских политиков заявила о создании координационного совета, который призван восстановить правовое поле в стране.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/protesty-1578318624.html

Цезарь Август Это не народ должен бояться власти, а власть должна бояться народа. Нежелание отдавать власть и отлипнуть от кормушки - не признак "смелости", a лишь обычная человеческая жадность, а жадность, как известно, смертный грех, т. е. преступление перед лицом Господа. 25

Olga Yael аул восстал.... тоже в ЕС хотят??? туда муслимов не берут. 12

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бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Разгон митинга в Бишкеке 🇰🇬Почему полыхнуло в Кыргызстане. @SputnikLive разбирался в особенностях местной политики. ▪️Нельзя сказать, что за переворотом стоит одна конкретная политическая сила. Никто не ожидал, что митинг протеста начнет набирать такие обороты. ▪️В результате прошедших в воскресенье парламентских выборов первое место заняла партия "Биримдик". Ее лидер – брат действующего президента страны. Второе место взяла партия "Мекеним". Разрыв между первым и вторым местом минимальный – всего 1 мандат (46 и 45 соответственно). "Мекеним" – партия одного из самых богатых людей Кыргызстана Райыма Матраимова. ▪️Именно Матраимова злые языки называют главным виновником ссоры между бывшими друзьями и соратниками – президентом Жээнбековым и его предшественником Алмазбеком Атамбаевым. Якобы тот поддерживал Атамбаева, но позже стал помогать Жээнбекову. ▪️Вероятно, Матраимов почувствовал слабость Жээнбекова и попытался от него дистанцироваться. Перед выборами бизнесмен приобрел чуть ли не половину СМИ в стране. Политологи не исключают у него президентских амбиций. ▪️Очевидно, это не осталось незамеченным. В прошлом году бывший таможенник Матраимов попал под следствие – его заподозрили в финансовых преступлениях и связях с криминалом. Матраимов был готов к открытой конфронтации с Жээнбековым. Но после освобождения Атамбаева пошли слухи, что бизнесмен уехал из страны. ▪️Не стоит забывать и о традиционном противостоянии севера и юга страны. Север, в том числе Бишкек, не поддерживает южанина Жээнбекова. Здесь считают, что тот предал своего друга и наставника Атамбаева. Кроме того, выходцы из южных областей в последнее время стали занимать высокие государственные посты, что добавило раздражение в столице. 2020-10-06T12:41 true PT2M07S

Белый дом горит в Бишкеке Правительство Кыргызстана разослало пресс-релиз В сообщении говорится, что правительство функционирует в особом режиме — профильные госструктуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка. "Правительство призывает всех участников политического процесса к мирному урегулированию вопросов. Все вопросы должны быть решены в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа, процветания страны", — говорится в релизе. 2020-10-06T12:41 true PT0M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сапар исаков, сооронбай жээнбеков, фарид ниязов, бишкек, киргизия, в мире