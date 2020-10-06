https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578384065.html

В ОДКБ прокомментировали ситуацию в Киргизии

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности с обеспокоенностью воспринял происходящее в Киргизии, внимательно следит за развитием событий,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:34

2020-10-06T11:34

2020-10-06T11:41

сооронбай жээнбеков

мвд киргизии

алмазбек атамбаев

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одкб

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности с обеспокоенностью воспринял происходящее в <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a>, внимательно следит за развитием событий, сообщил РИА Новости пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов."В Секретариате <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollek" target="_blank">ОДКБ</a> с обеспокоенностью восприняли происходящее в Кыргызстане. Мы внимательно следим за ситуацией и за ее развитием", - сказал Зайнетдинов.Власти Киргизии не обращались в Организацию Договора о коллективной безопасности за помощью в связи с происходящим в стране, продолжил Владимир Зайнетдинов.В понедельник в <a href="https://ria.ru/location_Bishkek" target="_blank">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева.Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

https://ria.ru/20201006/protesty-1578369641.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, мвд киргизии, алмазбек атамбаев, бишкек, одкб, киргизия, безопасность, в мире