Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578364016.html
В Совфеде считают, что в Киргизии идет борьба кланов
В Киргизии идет борьба кланов, и каждые выборы заканчиваются протестом проигравшей стороны, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы Международного... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:17
2020-10-06T10:17
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
владимир джабаров
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578358320_0:6:3072:1734_1400x0_80_0_0_7ae5d4cf488c868878e3c6e04a9c6133.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> идет борьба кланов, и каждые выборы заканчиваются протестом проигравшей стороны, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы Международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.Протесты в Киргизии начались разу после проведения парламентских выборов, партии, которые не смогли пройти в главный законодательный орган страны, выразили несогласие с ходом голосования. Действующий президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> заявил о попытке захвата власти."Я бы не стал говорить о какой-то "цветной революции" в Киргизии. Там идет борьба кланов, и каждый раз, когда проходят выборы, затем идут беспорядки", - подчеркнул Джабаров.Он отметил, что в республики нет стабильности, и как бы прозрачно не были организованы выборы, всегда будут несогласные с их результатами."Для нас Киргизия - важный партнер, и нам важно, чтобы в Киргизии была стабильная ситуация", - добавил законодатель.Он также заявил, что у власти в республике должен быть лидер, который в состоянии решить социально-экономические вопросы, волнующие граждан. "Я думаю, у действующего президента все получится", - заключил Джабаров.
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578358114.html
5
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578358320_91:0:2822:2048_1400x0_80_0_0_3ed6622ae4c96a74cfe1d11a64c7f320.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сооронбай жээнбеков, владимир джабаров, киргизия, в мире

В Совфеде считают, что в Киргизии идет борьба кланов

10:17 06.10.2020
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Бишкеке
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Киргизии идет борьба кланов, и каждые выборы заканчиваются протестом проигравшей стороны, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы Международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Протесты в Киргизии начались разу после проведения парламентских выборов, партии, которые не смогли пройти в главный законодательный орган страны, выразили несогласие с ходом голосования. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке захвата власти.
"Я бы не стал говорить о какой-то "цветной революции" в Киргизии. Там идет борьба кланов, и каждый раз, когда проходят выборы, затем идут беспорядки", - подчеркнул Джабаров.
Он отметил, что в республики нет стабильности, и как бы прозрачно не были организованы выборы, всегда будут несогласные с их результатами.
"Для нас Киргизия - важный партнер, и нам важно, чтобы в Киргизии была стабильная ситуация", - добавил законодатель.
Он также заявил, что у власти в республике должен быть лидер, который в состоянии решить социально-экономические вопросы, волнующие граждан. "Я думаю, у действующего президента все получится", - заключил Джабаров.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 09:42Протесты в Бишкеке
Эксперт заявил об отсутствии иностранного следа в протестах в Киргизии
 
Обсудить5
Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековВладимир ДжабаровКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
22:43СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
22:39Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12
Лента новостейМолния