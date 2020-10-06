https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578364016.html

В Совфеде считают, что в Киргизии идет борьба кланов

В Киргизии идет борьба кланов, и каждые выборы заканчиваются протестом проигравшей стороны, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы Международного... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:17

2020-10-06T10:17

2020-10-06T10:17

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

владимир джабаров

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> идет борьба кланов, и каждые выборы заканчиваются протестом проигравшей стороны, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы Международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.Протесты в Киргизии начались разу после проведения парламентских выборов, партии, которые не смогли пройти в главный законодательный орган страны, выразили несогласие с ходом голосования. Действующий президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> заявил о попытке захвата власти."Я бы не стал говорить о какой-то "цветной революции" в Киргизии. Там идет борьба кланов, и каждый раз, когда проходят выборы, затем идут беспорядки", - подчеркнул Джабаров.Он отметил, что в республики нет стабильности, и как бы прозрачно не были организованы выборы, всегда будут несогласные с их результатами."Для нас Киргизия - важный партнер, и нам важно, чтобы в Киргизии была стабильная ситуация", - добавил законодатель.Он также заявил, что у власти в республике должен быть лидер, который в состоянии решить социально-экономические вопросы, волнующие граждан. "Я думаю, у действующего президента все получится", - заключил Джабаров.

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578358114.html

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киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, владимир джабаров, киргизия, в мире