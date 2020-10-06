https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578364016.html
В Совфеде считают, что в Киргизии идет борьба кланов
В Киргизии идет борьба кланов, и каждые выборы заканчиваются протестом проигравшей стороны, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы Международного... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:17
2020-10-06T10:17
2020-10-06T10:17
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
владимир джабаров
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> идет борьба кланов, и каждые выборы заканчиваются протестом проигравшей стороны, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы Международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.Протесты в Киргизии начались разу после проведения парламентских выборов, партии, которые не смогли пройти в главный законодательный орган страны, выразили несогласие с ходом голосования. Действующий президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> заявил о попытке захвата власти."Я бы не стал говорить о какой-то "цветной революции" в Киргизии. Там идет борьба кланов, и каждый раз, когда проходят выборы, затем идут беспорядки", - подчеркнул Джабаров.Он отметил, что в республики нет стабильности, и как бы прозрачно не были организованы выборы, всегда будут несогласные с их результатами."Для нас Киргизия - важный партнер, и нам важно, чтобы в Киргизии была стабильная ситуация", - добавил законодатель.Он также заявил, что у власти в республике должен быть лидер, который в состоянии решить социально-экономические вопросы, волнующие граждан. "Я думаю, у действующего президента все получится", - заключил Джабаров.
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578358114.html
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киргизия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сооронбай жээнбеков, владимир джабаров, киргизия, в мире
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
В Киргизии
идет борьба кланов, и каждые выборы заканчиваются протестом проигравшей стороны, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы Международного комитета Совфеда Владимир Джабаров
.
Протесты в Киргизии начались разу после проведения парламентских выборов, партии, которые не смогли пройти в главный законодательный орган страны, выразили несогласие с ходом голосования. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
заявил о попытке захвата власти.
"Я бы не стал говорить о какой-то "цветной революции" в Киргизии. Там идет борьба кланов, и каждый раз, когда проходят выборы, затем идут беспорядки", - подчеркнул Джабаров.
Он отметил, что в республики нет стабильности, и как бы прозрачно не были организованы выборы, всегда будут несогласные с их результатами.
"Для нас Киргизия - важный партнер, и нам важно, чтобы в Киргизии была стабильная ситуация", - добавил законодатель.
Он также заявил, что у власти в республике должен быть лидер, который в состоянии решить социально-экономические вопросы, волнующие граждан. "Я думаю, у действующего президента все получится", - заключил Джабаров.